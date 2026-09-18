Con 3 ingredientes y sin azúcar: la mousse de chocolate cremosa que no necesita harina ni horno

Un postre de chocolate no necesita obligatoriamente crema, huevos ni una cocción larga. Esta mousse se resuelve con tres ingredientes y un paso que hace toda la diferencia: dejar que el chocolate pierda un poco de temperatura antes de mezclarlo con el yogur.
La combinación consigue una crema intensa, espesa y fresca que se prepara sin horno. Después solo necesita unas horas de heladera para tomar cuerpo y quedar lista para servir.
Además, usando chocolate sin azúcar y un edulcorante a gusto, se puede hacer una versión sin azúcar común agregada con una lista de ingredientes muy corta.
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Los 3 ingredientes de esta mousse de chocolate
- 150 gramos de chocolate amargo sin azúcar.
- 250 gramos de yogur griego natural sin azúcar.
- Edulcorante a gusto, preferentemente en polvo o líquido y apto para preparaciones frías.
El yogur griego funciona mejor que uno muy líquido porque ayuda a obtener una crema más firme. También conviene sacarlo de la heladera unos minutos antes de empezar para evitar un contraste de temperatura demasiado brusco con el chocolate.
Cómo prepararla sin horno
- Picá el chocolate y derretilo a baño María o en microondas, en tandas cortas para evitar que se queme.
- Dejalo reposar unos minutos. Tiene que seguir fluido, pero no estar muy caliente.
- Colocá el yogur en un bowl y mezclalo suavemente para que quede parejo.
- Incorporá el chocolate derretido en dos o tres veces, mezclando con batidor de mano hasta conseguir una crema homogénea.
- Probá y agregá edulcorante solo si hace falta, teniendo en cuenta el dulzor del chocolate elegido.
- Repartí la mousse en vasos o compoteras y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
El truco para que no se formen grumos
Si el chocolate está muy caliente y el yogur demasiado frío, la mezcla puede endurecerse de golpe y perder cremosidad. Por eso conviene acercar ambas temperaturas: yogur no helado y chocolate derretido pero apenas tibio.
Una vez integrados, no hace falta batir durante mucho tiempo. La textura se termina de construir en la heladera, donde el chocolate vuelve a afirmarse y espesa el conjunto.
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Para quienes buscan otra preparación intensa de chocolate sin harina, el brownie de banana y cacao sin azúcar agregada es una alternativa horneada con un resultado mucho más húmedo y compacto.
Cómo servirla
Se puede presentar sola o sumar por encima apenas cacao amargo, frutos secos picados o algunas frutillas. Son agregados opcionales: la base de la receta sigue siendo la mousse de tres ingredientes.
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Cuánto tiempo se puede guardar
En recipientes tapados, la mousse se conserva durante 2 a 3 días en la heladera. Lo ideal es mantenerla siempre refrigerada y servirla directamente fría para conservar la consistencia.
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Es una de esas recetas útiles para preparar con anticipación: se arma en pocos minutos, no ocupa el horno y queda lista en la heladera hasta el momento del postre o la merienda.