Sin azúcar y sin harina: el brownie de chocolate y banana que queda húmedo y se hace en pocos pasos

Las recetas sin azúcar vienen ganando cada vez más lugar entre quienes buscan una opción más liviana para la merienda o simplemente quieren bajar el consumo de dulces sin resignar algo rico. Y dentro de ese universo, hay una preparación que tiene muchas chances de funcionar muy bien: un brownie de chocolate y banana, sin azúcar agregada y sin harina, con una textura húmeda y un sabor intenso.

La ventaja de esta receta es que no depende de ingredientes raros ni de técnicas difíciles. Se prepara con pocos pasos, aprovecha el dulzor natural de la banana madura y logra un resultado bien chocolatoso, ideal para acompañar el mate, el café o guardar en la heladera para tener algo rico a mano durante varios días.

Además, como lleva nueces, suma crocancia y ese contraste que hace que el brownie no quede plano en sabor ni en textura. Lo importante, en este caso, es usar bananas bien maduras: cuanto más maduras estén, mejor van a aportar dulzor natural y humedad a la mezcla.

Ingredientes para hacer brownie sin azúcar y sin harina

3 bananas maduras grandes

2 huevos

4 cucharadas de cacao amargo

120 gramos de nueces picadas

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Opcional: 2 cucharadas de chips de chocolate amargo sin azúcar o apto para la receta

Con estas cantidades sale una fuente pequeña o mediana, ideal para cortar en entre 8 y 10 porciones, según el tamaño.

La mezcla se prepara en pocos minutos y no necesita harina refinada.

Paso a paso: cómo preparar esta receta

Precalentá el horno a 180°C y prepará una fuente rectangular pequeña con papel manteca o apenas engrasada. Pisá las bananas en un bowl hasta obtener un puré lo más parejo posible. No hace falta que quede completamente liso. Sumá los huevos y mezclá bien hasta integrar. Agregá la esencia de vainilla. Incorporá el cacao amargo, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclá hasta que la preparación quede homogénea y de color oscuro. Agregá las nueces picadas y, si querés, los chips de chocolate. Integrá con movimientos suaves. Llevá la mezcla a la fuente y emparejá la superficie con espátula. Horneá entre 20 y 25 minutos. El brownie debe quedar firme en los bordes, pero todavía húmedo en el centro. Dejá enfriar antes de cortar. Ese paso ayuda a que tome mejor consistencia y no se rompa.

El truco para que quede bien húmedo

Uno de los errores más comunes con este tipo de recetas es dejarla demasiado tiempo en el horno. A diferencia de una torta tradicional, el brownie no tiene que salir seco. La idea es que el centro conserve humedad para lograr esa textura más densa y cremosa que lo caracteriza.

Por eso conviene empezar a controlarlo unos minutos antes del tiempo máximo. Si al pincharlo el centro todavía está apenas húmedo, pero ya no líquido, ese suele ser el punto justo. Después, al enfriarse, termina de asentarse.

El secreto está en no pasarlo de horno para conservar la textura húmeda.

Cómo servirlo y con qué acompañarlo

Este brownie se puede comer solo, en cuadrados pequeños, o acompañar con algunos extras simples. Por ejemplo:

Un poco de yogur natural o griego

Frutillas o frutos rojos frescos

Una cucharada de mantequilla de maní

Un café, té o mate amargo

Si querés darle un perfil más de postre, también podés servirlo con una cucharada de crema batida sin azúcar o una bocha de helado apto, siempre cuidando que siga en línea con el estilo de la receta.

Consejos para que salga mejor

Usá bananas bien maduras: son la base del dulzor natural.

son la base del dulzor natural. No te excedas con el horneado: el centro debe quedar húmedo.

el centro debe quedar húmedo. Picá las nueces groseramente: así se sienten mejor en cada porción.

así se sienten mejor en cada porción. Esperá a que enfríe: si lo cortás caliente, puede desarmarse.

Cuánto dura y cómo conservarlo

Una vez frío, podés guardarlo en un recipiente hermético dentro de la heladera por 3 a 4 días. También se puede freezar ya cortado en porciones: lo ideal es separarlas con papel manteca para sacar sólo las que vayas a consumir.

Si buscás una receta simple, rica y con ingredientes fáciles de conseguir, este brownie sin azúcar y sin harina tiene varios puntos a favor: se hace rápido, ensucia poco y ofrece una alternativa tentadora para sumar al microcluster de recetas dulces más livianas.