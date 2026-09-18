Sin harina: el pan de queso esponjoso que se hace en pocos minutos y lleva apenas 3 ingredientes

Para acompañar el mate no siempre hace falta amasar durante horas ni esperar que una masa leve. Estos pancitos de queso se preparan con solo tres ingredientes y tienen una particularidad: no llevan harina de trigo.

La combinación de queso, huevo y fécula de mandioca permite conseguir una masa rápida, que se arma en pocos minutos y se cocina hasta quedar dorada por fuera y tierna por dentro. Recién salidos del horno es cuando mejor se aprecia la textura elástica que aporta el queso.

Qué tres ingredientes lleva este pan de queso

250 gramos de mozzarella de baja humedad o queso semiduro que funda bien, rallado.

50 gramos de fécula de mandioca.

1 huevo grande.

La fécula de mandioca es importante en esta preparación porque absorbe parte de la humedad y aporta una textura elástica. No cumple exactamente la misma función que la maicena, por lo que conviene no reemplazarla si se busca un resultado parecido al de estos pancitos.

Cómo hacerlos para que queden dorados y tiernos

Precalentá el horno a 190°C y cubrí una placa con papel manteca. Colocá el queso rallado en un bowl, sumá la fécula de mandioca y mezclá. Agregá el huevo y uní primero con cuchara y después con las manos hasta formar una masa húmeda pero moldeable. Armá bolitas pequeñas, de tamaño parejo, y distribuilas en la placa dejando un poco de espacio entre ellas. Horneá entre 15 y 20 minutos, hasta que estén infladas y comiencen a dorarse en la superficie. Esperá apenas unos minutos antes de comerlas: muy calientes pueden resultar demasiado blandas en el centro.

El ingrediente que no conviene cambiar

En una receta tan corta, cada ingrediente tiene un papel importante. La fécula de mandioca es la que ayuda a conseguir esa miga algo elástica y húmeda típica de los panes de queso. Usar harina común cambiaría por completo la preparación y también dejaría de ser una receta sin harina de trigo.

Con el queso ocurre algo parecido. Una mozzarella demasiado húmeda puede aflojar mucho la masa. Si al mezclar notás que cuesta formar las bolitas, conviene llevar la preparación unos 10 minutos a la heladera antes de modelarlas.

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Una opción para comer recién hecha

Estos pancitos funcionan especialmente bien calientes o tibios. Se pueden preparar para el desayuno, la merienda o como acompañamiento de una comida, y no necesitan relleno porque el queso ya concentra buena parte del sabor.

Si sobran, se pueden guardar en un recipiente cerrado en la heladera y darles unos minutos de horno antes de servirlos nuevamente. También pueden freezarse ya cocidos y recalentarse directamente hasta que recuperen temperatura.

Para quienes además buscan algo dulce sin harina, el brownie de banana y cacao sin azúcar agregada utiliza otra combinación sencilla y ofrece un resultado completamente distinto.

Importante: que una receta no lleve harina de trigo no significa automáticamente que sea apta para personas celíacas. En ese caso es necesario verificar que todos los ingredientes estén rotulados sin TACC y evitar la contaminación cruzada durante la preparación.