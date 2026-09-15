Sin azúcar: la torta de ricota cremosa que parece de pastelería y se hace en pocos pasos

La torta de ricota sin azúcar es una alternativa casera y suave para quienes buscan un postre cremoso sin recurrir al azúcar tradicional. La combinación de ricota, vainilla y ralladura de limón aporta un sabor fresco y delicado, con una textura que queda firme por fuera y muy tierna en el centro.

La preparación es sencilla y no necesita técnicas complicadas. Con pocos ingredientes se puede lograr una torta ideal para servir bien fría, acompañar con café o mate y disfrutar como postre o merienda.

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Ingredientes para hacer torta de ricota sin azúcar

Para la base:

200 gramos de harina leudante

80 gramos de manteca fría

1 huevo

2 cucharadas de edulcorante apto para horno o el equivalente indicado por la marca

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno:

500 gramos de ricota

3 huevos

3 cucharadas de maicena

4 cucharadas de edulcorante apto para horno o el equivalente a gusto

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

Opcional: unas gotas de jugo de limón

Con estas cantidades sale una torta mediana, ideal para cortar en 8 porciones.

La mezcla debe quedar homogénea, perfumada y sin exceso de batido para que el relleno conserve una textura suave.

Paso a paso: cómo prepararla para que quede bien cremosa

Prepará la base: mezclá la harina con el edulcorante, agregá la manteca fría en cubos y trabajá hasta formar un arenado. Sumá el huevo y la vainilla, uní y llevá la masa a frío por 20 minutos. Forrá el molde con la masa y pinchá apenas la base con tenedor. Armá el relleno: en un bowl grande mezclá la ricota con el edulcorante, la maicena, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Agregá los huevos de a uno y mezclá hasta obtener una preparación homogénea, sin batir de más. Volcá el relleno sobre la base y emparejá con espátula. Horneá a 170° o 180°C durante 40 a 50 minutos, hasta que la superficie se vea dorada y el centro apenas se mueva. Dejá enfriar por completo antes de desmoldar. Si podés, llevála unas horas a la heladera para mejorar la textura.

El punto clave para que no quede seca

Una torta de ricota pasada de horno pierde buena parte de su encanto. Por eso conviene retirarla cuando el centro todavía tiene una leve vibración. Después, con el reposo, termina de tomar cuerpo y queda mucho más cremosa.

También ayuda no mezclar de más el relleno. La idea es integrar, no incorporar aire en exceso. Así se consigue una textura más pareja y suave.

El dorado de la superficie y el interior cremoso son dos de las claves de esta receta.

Cómo servirla

Esta receta se puede presentar sola o sumar algunos detalles muy simples. Por ejemplo:

Ralladura de limón extra por encima

Frutillas o frutos rojos frescos

Una cucharada de yogur natural

Café, té o mate para la merienda

Si buscás mantener el perfil liviano de la receta, no hace falta mucho más: una buena porción fría ya alcanza para que el relleno se luzca.

Consejos para que salga mejor

Escurrí bien la ricota si estuviera muy húmeda.

si estuviera muy húmeda. No te excedas con la cocción para conservar el interior cremoso.

para conservar el interior cremoso. Usá ralladura de limón fresca para potenciar el perfume.

para potenciar el perfume. Respetá el reposo antes de cortarla.

Ver también: Sin azúcar: El flan casero cremoso que se hace con pocos ingredientes y queda impecable.

Cómo conservarla

Como lleva ricota y huevos, conviene guardarla en heladera, bien cubierta, por 3 a 4 días. De hecho, al día siguiente suele estar todavía mejor porque el relleno termina de asentarse.