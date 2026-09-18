Sin azúcar y sin harina: el budín de coco húmedo que se mezcla en un bowl y queda increíble

El coco tiene una ventaja cuando se usa en preparaciones caseras: aporta sabor, textura y ayuda a formar una miga húmeda incluso sin recurrir a harina. En este budín, además, permite reducir la lista de ingredientes a lo esencial.
La receta se prepara en un bowl con coco rallado, yogur, huevos y edulcorante apto para horno. No lleva harina de trigo ni azúcar común agregada y el resultado queda más húmedo y compacto que un budín tradicional.
Es una buena opción para quienes prefieren recetas sencillas, pero hay que respetar especialmente la proporción de coco y yogur: demasiado líquido puede impedir que el centro termine de cocinarse correctamente.
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Ingredientes para el budín de coco sin harina
- 120 gramos de coco rallado sin azúcar.
- 250 gramos de yogur natural espeso sin azúcar.
- 3 huevos.
- Edulcorante apto para horno equivalente a unos 60 gramos de azúcar, de acuerdo con la indicación del producto.
Para esta cantidad alcanza con un molde de budín inglés mediano. Forrarlo con papel manteca facilita mucho el desmolde, porque la preparación queda húmeda aun cuando ya está cocida.
Cómo se prepara en un solo bowl
- Precalentá el horno a 180°C.
- Batí apenas los huevos con el edulcorante hasta integrarlos.
- Sumá el yogur y mezclá hasta que no queden sectores separados.
- Incorporá el coco rallado y mezclá con espátula. Dejá reposar la preparación durante 5 minutos para que el coco absorba parte de la humedad.
- Volcá la mezcla en el molde y emparejá la superficie.
- Horneá entre 35 y 45 minutos, hasta que la parte superior se vea dorada y el centro esté firme.
- Esperá a que se enfríe antes de desmoldar y cortar.
Por qué queda más húmedo que un budín clásico
Al no llevar harina, la estructura depende principalmente del huevo y del coco. Eso hace que la textura sea diferente a la de un budín tradicional: queda tierna, algo más compacta y con el coco claramente presente en cada porción.
El yogur suma humedad, pero conviene elegir uno espeso. Si es demasiado líquido, la mezcla puede quedar floja y necesitar más tiempo de horno. También es importante esperar a que el budín se enfríe porque recién entonces termina de afirmarse.
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Si preferís una versión más clásica pero igualmente sin azúcar, podés probar el budín de limón sin azúcar, que tiene una miga más aireada y un perfil cítrico.
Cómo endulzarlo sin pasarse
La cantidad de edulcorante depende mucho del producto utilizado. Algunos endulzan varias veces más que el azúcar y otros están formulados para reemplazarla en proporción uno a uno. Por eso lo más seguro es seguir la equivalencia indicada en el envase y elegir siempre una opción apta para cocción.
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Cómo conservarlo
Una vez frío, el budín puede guardarse en un recipiente hermético dentro de la heladera durante 2 a 3 días. Para servirlo, se puede sacar unos minutos antes para que pierda el frío intenso o comerlo directamente frío si se prefiere una textura más firme.
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También admite acompañamientos simples como yogur natural o algunas frutas frescas, aunque por sí solo el coco ya aporta bastante sabor. Esa simplicidad es justamente una de las ventajas de una preparación que necesita apenas un bowl y pocos pasos.