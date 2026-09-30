Asado, música y feria: una ciudad bonaerense prepara un fin de semana con dos días de entrada gratis

El aroma del asado, la música en vivo y una feria al aire libre se reunirán el primer fin de semana de octubre en el interior de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta tiene dos jornadas con entrada gratuita y una apertura con un recital que requiere acceso pago.

No hace falta tener una moto para participar: la organización presenta el encuentro como una actividad abierta a las familias. Para quienes buscan pasar unas horas entre puestos y espectáculos, lo más útil es elegir el día de acuerdo con la programación y el presupuesto.

Dónde será el Motoasado y qué días tendrá entrada gratis

La cita es el Motoasado de General Madariaga, que celebra su décimo aniversario del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho.

Las fechas también figuran en el calendario turístico municipal. El sábado 3 y el domingo 4 la entrada será libre y gratuita; el viernes es la jornada paga por la presentación de Bersuit Vergarabat.

La gratuidad corresponde al ingreso. Para organizar el gasto familiar, conviene presupuestar por separado el traslado y los consumos que cada persona elija hacer en el predio.

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Asado, feria y música para armar el recorrido

El encuentro combina gastronomía, puestos y recitales. Es un formato que permite ir por el almuerzo o la tarde, recorrer con tiempo y después acercarse al escenario sin que toda la visita dependa de un único show.

El asado es el emblema de la propuesta, acompañado por food trucks y patio cervecero. La organización anuncia más de 100 stands para recorrer, con accesorios e indumentaria entre las opciones. Podés combinar una comida con una vuelta por los puestos y elegir después cuánto tiempo quedarte.

La programación anunciada incluye Bersuit el viernes a las 22:00, precedida por El Rejunte desde las 19:00. El sábado tendrá presentaciones desde las 14:00, con Prisma y su tributo a Pink Floyd a las 20:00 y Fede Moura con tributo a Virus a las 22:30, entre otros artistas.

El domingo se presenta Jirón Gaucho y Lejendarios 70 a las 14:30. La caravana está prevista para el sábado a las 16:00.

Para una salida con chicos, podés elegir una franja diurna y evitar que la vuelta dependa del final de los espectáculos nocturnos. También conviene llevar abrigo para cuando baje la temperatura y calzado cómodo para recorrer.

Si tu interés principal es un artista, dejá un margen de llegada. Los horarios de una programación al aire libre pueden tener ajustes y el tiempo de estacionamiento o acceso también debe entrar en la cuenta.

Cuánto cuesta ir el viernes

El acceso en puerta para el viernes figura a $30.000. La anticipada de $20.000 aparece señalada como agotada en la web del encuentro. El bono colaboración, que incluye acceso y participación en el sorteo, cuesta $40.000.

Antes de pagar, identificá qué modalidad estás eligiendo. Una entrada a un recital y un bono con beneficios adicionales son productos distintos; tampoco deben confundirse con la gratuidad del sábado y del domingo.

La web oficial del Motoasado reúne la programación, las opciones de acceso y el mapa. Si vas a la apertura, consultá disponibilidad por los canales de la organización antes de viajar.

Cómo llegar y organizar la vuelta

General Madariaga se conecta con la Ruta 74 y se encuentra cerca de Pinamar. Para encontrar el acceso, utilizá como destino el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho y revisá el mapa oficial antes de salir; una referencia al centro de la ciudad puede dejarte lejos del ingreso.

Quienes viajen en auto pueden organizar el recorrido junto con una revisión de la documentación y del estado del vehículo. Si habrá varios conductores, acordar quién vuelve y a qué hora ayuda a evitar decisiones apuradas cuando termina la actividad.

Si pensás regresar de noche, sumá ese trayecto al plan desde el comienzo. Para una visita de pocas horas, el sábado y el domingo permiten disfrutar del encuentro sin pagar entrada y elegir el momento de salida según la distancia que tengas por delante.