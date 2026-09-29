Una semana sin noticias: emotivo mensaje para los kayakistas desaparecidos en santa teresita

La desaparición de los dos kayakistas frente a las costas de Santa Teresita continúa generando profunda conmoción y, mientras pasan los días sin novedades sobre su paradero, sus compañeros de pesca difundieron un emotivo mensaje dedicado a ambos y pidieron especialmente respeto para sus familias.

Oscar Barbero, de 64 años y oriundo de Valentín Alsina, y Félix Mendieta, de 43, de Rafael Calzada, permanecen desaparecidos desde el lunes 21 de septiembre, cuando ingresaron al mar frente a Santa Teresita a bordo de dos kayaks. Ambos formaban parte de Guerreros Kayak Fishing, una agrupación que reúne a aficionados a la pesca y la navegación en kayak.

Al cumplirse una semana desde la desaparición, integrantes del grupo compartieron en las redes sociales un mensaje cargado de emoción, en el que agradecieron a todas las personas que participaron y colaboraron durante las jornadas de búsqueda, así como las innumerables muestras de solidaridad recibidas desde que comenzó el operativo.

Pero, fundamentalmente, hicieron un pedido: respeto hacia los seres queridos de Oscar y Félix y evitar cuestionamientos en medio del dolor que atraviesan. “No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos”, señalaron en uno de los pasajes de la publicación.

El mensaje adquiere una dimensión especialmente conmovedora cuando sus compañeros hablan de lo que ocurrirá cada vez que vuelvan a ingresar al mar. Aseguraron que, desde ahora, ningún integrante de Guerreros Kayak Fishing sentirá que rema solo, porque el recuerdo de sus amigos permanecerá acompañándolos en cada salida. “Su huella quedará para siempre en cada remada”, expresaron al despedirlos con un sentido “Buen viaje, Guerreros”.

Oscar y Félix habían ingresado al mar durante la mañana del lunes 21. En medio de condiciones meteorológicas adversas, uno de ellos consiguió comunicarse con Prefectura para advertir que tenían dificultades para regresar a tierra. A partir de ese momento se puso en marcha un importante operativo que llegó a involucrar medios de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada Argentina, con rastrillajes por mar, aire y tierra. La búsqueda fue ampliándose con el transcurso de los días y llegó a comprender sectores costeros de Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y las inmediaciones del arroyo San Clemente.

Con el paso del tiempo, las expectativas de encontrarlos con vida se redujeron drásticamente. Fuentes vinculadas al operativo señalaron que las posibilidades de supervivencia después de tantos días en el mar eran prácticamente nulas, aunque la ausencia de noticias y de elementos concluyentes mantiene una dolorosa incertidumbre para familiares y allegados.

Hasta las últimas informaciones disponibles tampoco se había comunicado oficialmente el hallazgo de los dos kayaks en los que navegaban.

En medio de esa incertidumbre, el mensaje de sus compañeros convirtió la angustia de estos días en una despedida atravesada por la amistad y por una pasión compartida. Para quienes tantas veces navegaron junto a Oscar y Félix, el mar tendrá desde ahora otro significado: cada vez que un kayak vuelva a alejarse de la costa, habrá dos compañeros cuya memoria seguirá presente en cada remada.