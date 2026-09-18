Este viernes vuelve un descuento de 20% en supermercados y puede devolver hasta $20. 000

Este viernes vuelve a activarse una promoción que puede resultar atractiva para quienes tienen que hacer una compra grande de supermercado. El beneficio devuelve 20%, permite recuperar hasta $20.000 por banco durante el mes y puede combinarse con otras promociones que acepten pagos a través de MODO.

La condición principal es alcanzar un gasto mínimo y usar correctamente la billetera. No alcanza con pagar con una tarjeta habilitada de manera tradicional: el cobro debe procesarse mediante una modalidad aceptada por MODO.

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El descuento que vuelve este viernes

MODO mantiene una promoción en Supermercados DIA con un 20% de reintegro. Aplica los viernes y sábados y exige una compra mínima de $35.000.

El reintegro depende del monto de compra, el banco y la modalidad de pago utilizada.

El tope es de $20.000 por banco y por mes. Una compra de $35.000 genera $7.000 de devolución, mientras que para agotar el tope completo hay que acumular $100.000 en consumos elegibles.

Compra Reintegro $35.000 $7.000 $60.000 $12.000 $100.000 $20.000

Qué tarjetas pueden participar

La promoción funciona con tarjetas emitidas por las entidades adheridas a MODO. La disponibilidad concreta puede depender del tipo de tarjeta y de la app utilizada.

El reintegro se acredita en la cuenta del banco elegida para la compra, según los plazos fijados para la acción.

Por qué la acumulación puede cambiar la cuenta

MODO informa que la promoción es acumulable con otros beneficios vigentes. Eso abre la posibilidad de sumar una bonificación adicional del banco emisor cuando sus condiciones lo permitan.

Cada promoción conserva su propio tope, por lo que conviene revisar cuánto queda disponible antes de calcular el ahorro total.

La acción está publicada en la promoción oficial de Supermercados DIA de MODO.

Qué revisar antes de pasar por caja

Compra mínima: $35.000.

$35.000. Días: viernes y sábado.

viernes y sábado. Reintegro: 20%.

20%. Tope: $20.000 por banco durante el mes.

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Cuánto se puede recuperar realmente

Para quien todavía no utilizó el tope mensual, una compra grande puede dejar una devolución significativa. El número a recordar para este viernes es 20% con un máximo de $20.000 por banco.