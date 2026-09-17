Semana USA en Tienda BNA+: cómo aprovechar los descuentos de hasta el 40% para volar al exterior

Por Denisse Helman
Semana usa en tienda bna+: cómo aprovechar los descuentos de hasta el 40% para volar al exterior

Si tenés en mente viajar al exterior o estás planificando tus próximas vacaciones, la plataforma turística del Banco Nación habilitó una campaña especial con rebajas importantes para volar y hospedarte en Norteamérica.

Descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados

A través de la campaña “Semana USA”, Tienda BNA+ Viajes ofrece un ahorro que alcanza hasta el 40% en la contratación de servicios turísticos.

La promoción incluye rebajas aplicables en pasajes aéreos, alojamientos, paquetes completos con vuelo y hospedaje, excursiones, actividades en destino y alquiler de autos.

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Fechas de compra y ventana para viajar

La acción promocional se encuentra disponible de forma limitada y permitirá realizar compras hasta el 27 de septiembre de 2026.

En cuanto al cronograma de viaje, las ofertas contemplan salidas programadas entre agosto de 2026 y abril de 2027, dependiendo de las condiciones fijadas por cada prestador.

Medios de pago y condiciones de contratación

Para acceder a las tarifas diferenciales, los usuarios deben realizar la reserva ingresando directamente al portal de Tienda BNA+ Viajes.

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Los pagos deberán efectuarse mediante tarjetas de crédito o débito del Banco Nación, o bien a través de la billetera digital BNA+ MODO.

Destinos disponibles y disponibilidad de cupos

La propuesta alcanza a los puntos turísticos más visitados, entre los que se destacan Miami, Orlando, Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas.

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Desde la entidad bancaria aclararon que los beneficios están sujetos a la disponibilidad de plazas y cupos, por lo que los valores promocionales pueden agotarse antes del cierre de la campaña.

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