Jubilados de anses: descuentos de hasta 20% en supermercados y beneficios extra según el banco

Los jubilados y pensionados de ANSES tienen una serie de descuentos que van más allá del haber mensual y del bono previsional. El programa de beneficios vigente permite ahorrar en supermercados y otros comercios pagando con la tarjeta asociada al cobro de la jubilación o pensión.

El esquema parte de descuentos generales desde el 10% y, en algunos rubros, puede llegar al 20%. A eso se suman ventajas adicionales para quienes cobran sus haberes en determinados bancos, con reintegros que pueden acumular varios miles de pesos durante el mes.

Ver también: Jubilados de ANSES: Cuánto cobran realmente en septiembre entre aumento y bono.

Qué descuentos tienen los jubilados de ANSES en supermercados

El programa Beneficios Capital Humano – ANSES alcanza a miles de comercios y a las principales cadenas del país. Para utilizarlo, el jubilado o pensionado debe pagar con la tarjeta de débito con la que cobra su prestación.

Entre las promociones generales figuran descuentos desde el 10% en supermercados y, en determinados comercios, hasta 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Las cadenas adheridas y las condiciones pueden variar, por lo que es importante distinguir el descuento general de los beneficios extra que ofrece cada banco.

Los beneficios cambian según el comercio, el banco y el medio de pago utilizado.

Banco Nación suma un reintegro adicional

Quienes cobran la jubilación o pensión en Banco Nación tienen un 5% de reintegro adicional en compras realizadas con BNA+ MODO en supermercados participantes.

El esquema informado por ANSES contempla un tope de $5.000 por semana y de $20.000 por mes. Entre las cadenas mencionadas aparecen Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Qué beneficio tienen quienes cobran por Banco Galicia

Para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en Banco Galicia, ANSES informa beneficios de hasta 25% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés en determinadas compras.

Los topes publicados son de hasta $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas, siempre sujetos a las condiciones de la promoción vigente de la entidad.

Supervielle también tiene descuentos especiales

Los clientes previsionales de Banco Supervielle cuentan con un 20% de descuento los martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

ANSES detalla topes diferentes según el medio utilizado: hasta $25.000 pagando con débito o hasta $15.000 mediante QR. También existen promociones específicas en farmacias y combustibles.

Banco Provincia agrega un beneficio con Cuenta DNI

Quienes cobran sus haberes previsionales en Banco Provincia tienen un 5% adicional en compras realizadas con Cuenta DNI en supermercados participantes como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

El tope informado es de $5.000 por semana y por persona. Este ahorro es adicional a otras promociones que puedan estar vigentes, siempre que las condiciones permitan la acumulación.

Banco Beneficio destacado Tope informado Banco Nación 5% adicional $5.000 semanal / $20.000 mensual Galicia Hasta 25% $20.000 en supermercados Supervielle 20% los martes Hasta $25.000 con débito Banco Provincia 5% adicional con Cuenta DNI $5.000 semanal

Qué hay que hacer para acceder

El beneficio general de ANSES no exige una inscripción especial. El requisito central es utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión y comprar en un comercio adherido.

En cambio, los beneficios extra bancarios pueden exigir QR, una app determinada, una tarjeta específica o un día de compra concreto. Por eso conviene mirar las condiciones antes de pagar.

ANSES mantiene el detalle general del programa en su sección oficial de Beneficios Capital Humano – ANSES.

Cómo aprovechar mejor los descuentos

La diferencia más importante aparece al combinar correctamente el beneficio general con la promoción del banco pagador. Un jubilado que cobra en una entidad con reintegro adicional puede obtener un ahorro superior al descuento base del comercio.

Por eso, además de mirar el porcentaje, conviene revisar día de compra, medio de pago y tope disponible. En un gasto mensual grande de supermercado, esa combinación puede representar una diferencia significativa.