Nafta más barata: este viernes hay 25% en shell y siguen los reintegros de hasta 20% en ypf

El gasto en combustible se volvió uno de los rubros donde más conviene mirar el calendario antes de cargar. Durante septiembre hay promociones que cambian según la estación, el banco y la aplicación elegida, y en algunos casos el reintegro puede ser suficiente para justificar mover la carga uno o dos días.

Esta semana aparece una combinación especialmente interesante: un beneficio fuerte se activa los viernes en una de las principales petroleras, mientras otra mantiene una devolución vigente durante todo septiembre. También hay una opción adicional para quienes prefieren cargar el domingo.

Ver también: Nafta más barata en septiembre: Qué día conviene cargar en YPF, Shell, Axion y Puma.

Este viernes hay 25% de ahorro en Shell con Banco Nación

Shell informa oficialmente una promoción para los viernes de septiembre con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Nación, pagando a través de BNA+ MODO.

El beneficio es de 25% de descuento en combustible y tiene un tope de devolución de $13.000 por cliente y por mes. Para agotar completamente ese tope con una sola carga, el consumo debería rondar los $52.000.

La acción está vigente en estaciones adheridas y las condiciones pueden consultarse en la página oficial de Shell Argentina.

Las promociones exigen respetar el medio de pago y la billetera indicada en cada caso.

YPF mantiene un 20% con BNA+ MODO

Banco Nación también muestra una promoción vigente en YPF durante septiembre. El beneficio ofrece 20% de descuento en un pago utilizando MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.

En este caso, el tope informado es de $10.000 por cliente por mes. Eso significa que el máximo se alcanza con $50.000 en consumos elegibles.

Promoción Ahorro Tope Shell + BNA los viernes 25% $13.000 por mes YPF + BNA 20% $10.000 por mes

El domingo también hay una opción en Shell

Para quienes no llegan a cargar el viernes, Shell mantiene otro beneficio los domingos de septiembre con Banco Ciudad. La promoción devuelve 10% pagando con QR de MODO desde buepp o la app del banco, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Ciudad.

El tope mensual es de $10.000. Además, clientes de Plan Sueldo y jubilados con acreditación de haberes pueden obtener un 5% adicional, con tope de $5.000 mensual, según las condiciones informadas por Shell.

Qué revisar antes de llenar el tanque

El día exacto en que funciona la promoción.

en que funciona la promoción. La estación adherida .

. La billetera o app exigida .

. La tarjeta habilitada .

. El tope que ya se haya utilizado durante el mes.

Usar otra billetera, pagar directamente con tarjeta física o escanear un QR que no corresponde puede dejar la operación fuera del beneficio.

Ver también: Descuentos en nafta y gasoil: Las opciones para ahorrar en septiembre de 2026.

Qué opción deja el mayor reintegro

Entre estas alternativas, la promoción de Shell con Banco Nación es la que presenta el porcentaje más alto: 25%. YPF ofrece un 20%, mientras que el domingo de Shell con Banco Ciudad parte del 10% y puede mejorar para determinados clientes.

Con el tanque cada vez más caro, elegir el día correcto puede representar varios miles de pesos de diferencia. Para esta semana, viernes y domingo son dos jornadas que conviene tener marcadas.