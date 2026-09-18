Mirtha Legrand fue internada nuevamente a menos de una semana de haber recibido el alta

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. La noticia generó preocupación por la salud de la histórica conductora, de 99 años, que venía recuperándose en su domicilio de un cuadro respiratorio.

Durante las primeras horas trascendió que había ingresado por la guardia luego de comenzar a sentirse mal. Poco después, el propio sanatorio difundió un nuevo parte médico que aportó detalles sobre el motivo de la internación.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Según informó oficialmente el Sanatorio Mater Dei, la conductora ingresó durante la tarde de este viernes por presentar “un cuadro compatible con neumopatía”.

Por ese motivo, Mirtha permanecerá internada para realizarse estudios, tratamiento y controles médicos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

La institución también indicó que, de no producirse cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el lunes.

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Había recibido el alta apenas cinco días atrás

La nueva internación se produce muy pocos días después de que Mirtha Legrand pudiera regresar a su casa. La conductora había sido dada de alta el pasado domingo 13 de septiembre, luego de permanecer varios días en el mismo centro médico por un cuadro respiratorio bronquial.

Su internación anterior había comenzado el lunes 7 de septiembre. Tras seis días de tratamiento y controles, los médicos autorizaron que continuara la recuperación en su domicilio.

En los días posteriores, su hija Marcela Tinayre había contado públicamente que Mirtha se encontraba bien, aunque continuaba con una tos persistente como consecuencia de la bronquitis.

Qué significa el cuadro informado por el sanatorio

El término neumopatía es una denominación general utilizada para describir enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones. El parte médico no especificó por el momento un diagnóstico definitivo ni indicó que se trate de una neumonía.

Precisamente por ese motivo, los profesionales decidieron mantener a la conductora internada para completar los estudios necesarios y determinar la evolución del cuadro.

Su regreso a la televisión vuelve a quedar en suspenso

Incluso antes de conocerse esta nueva internación, el regreso de Mirtha a La Noche de Mirtha ya había sido postergado para permitirle completar su recuperación.

Este sábado, Juana Viale volverá a ocupar su lugar al frente del programa de El Trece. La prioridad ahora estará puesta en la evolución de la conductora y en los resultados de los estudios que le realicen durante su permanencia en el Mater Dei.

Hasta el momento, no se comunicaron otras complicaciones. La próxima información oficial está prevista para el lunes, salvo que se produzcan novedades antes de esa fecha.