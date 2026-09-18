Milei llega hoy a bahía blanca y organizan protestas durante su visita

El presidente Javier Milei viajará este viernes 18 de septiembre a Bahía Blanca, donde desarrollará una agenda que combinará recorridas por importantes proyectos industriales y energéticos con una actividad política junto a referentes y militantes de La Libertad Avanza.

El mandatario estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de otros funcionarios y dirigentes nacionales.

De acuerdo con el cronograma difundido para la jornada, la comitiva presidencial tiene previsto partir hacia Bahía Blanca alrededor de las 9:30 horas. Una vez en la ciudad, Milei se trasladará en helicóptero hacia el complejo de Compañía Mega, mientras que durante el trayecto está previsto sobrevolar terrenos vinculados a proyectos de inversión de Pampa Energía.

La primera actividad está programada para las 11:00 horas en Compañía Mega, donde Milei recorrerá instalaciones, visitará la sala de control, dialogará con trabajadores y mantendrá un encuentro en el que se abordará la ampliación del complejo y su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto contempla una inversión estimada en US$365 millones.

Posteriormente, cerca de las 12:20 horas, el Presidente se trasladará hasta Puerto Galván, donde visitará las instalaciones de Louis Dreyfus Company (LDC). La compañía proyecta una inversión cercana a US$400 millones para construir una planta destinada al procesamiento de soja y girasol, con una capacidad prevista de hasta 4.000 toneladas diarias.

La visita presidencial también tendrá una faceta política. Para horas de la tarde está previsto un encuentro con referentes y militantes libertarios en el centro bahiense. La actividad se produce mientras La Libertad Avanza intensifica su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires con vistas al escenario electoral de 2027.

La presencia de Milei también generó manifestaciones y convocatorias de protesta. Sectores sindicales y organizaciones locales anunciaron movilizaciones durante la jornada, entre ellas una convocatoria de SUTEBA prevista para las 15:30 en Plaza Rivadavia.

Será la tercera visita de Javier Milei a Bahía Blanca desde que asumió la Presidencia. Había viajado por primera vez en diciembre de 2023 después del violento temporal que dejó 13 víctimas fatales en el Club Bahiense del Norte y regresó en marzo de 2025 tras las graves inundaciones que afectaron a la ciudad. En esta oportunidad, el eje central estará puesto en las inversiones privadas, la actividad industrial y energética y el despliegue político del oficialismo nacional en territorio bonaerense.