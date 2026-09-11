Transferencia de Mercado Pago no llega: qué hacer y cómo reclamar paso a paso

Cuando una transferencia de Mercado Pago no llega, la primera reacción suele ser volver a enviar el dinero o pedirle al destinatario que revise varias veces la cuenta. Sin embargo, lo más útil es mirar primero el estado exacto de la operación y conservar el comprobante.

Las transferencias inmediatas forman parte del sistema regulado por el Banco Central. El BCRA explica que este tipo de envío de fondos está disponible las 24 horas, todos los días del año, y que la acreditación en condiciones normales es prácticamente instantánea. Si el dinero fue debitado pero no aparece en destino, hay que identificar si la transferencia sigue pendiente, fue rechazada o figura como completada.

INFOZONA ya tiene una guía sobre cómo iniciar un reclamo en Mercado Pago. Antes de llegar a esa instancia, estos pasos permiten reunir los datos que soporte va a pedir.

Qué hacer si una transferencia de Mercado Pago no llega

Entrá en la aplicación y buscá la operación desde Actividad. Al abrir la transferencia vas a poder revisar el monto, la fecha, el destinatario y el estado.

La situación cambia según lo que aparezca:

Estado Qué significa en la práctica Qué conviene hacer Pendiente o en proceso La operación todavía no terminó de procesarse No repetir el envío y esperar la resolución del estado Rechazada El envío no se completó Revisar si el dinero volvió al saldo y verificar los datos antes de intentar nuevamente Aprobada o completada Mercado Pago registró el envío como realizado Comprobar destinatario y conservar el comprobante para reclamar si no aparece en destino

Si la operación aparece completada, pedile al destinatario que revise los movimientos de la cuenta y no solamente las notificaciones del celular. En algunos casos puede no llegar una alerta aunque el movimiento ya figure en el historial.

Revisá el alias, CBU o CVU al que enviaste el dinero

Antes de reclamar, abrí el detalle de la transferencia y verificá los datos de destino. Un alias puede haber sido escrito de forma incorrecta o puede pertenecer a una cuenta distinta de la que pensabas utilizar.

El comprobante es importante porque permite identificar con precisión la operación. Guardalo o compartilo con el destinatario para que también pueda consultar en su banco o billetera.

Si manejás montos elevados, también puede interesarte esta explicación sobre transferencias y billeteras virtuales, aunque los límites y regímenes de información pueden cambiar y siempre conviene revisar la normativa vigente.

Cuánto debería tardar una transferencia inmediata

El Banco Central de la República Argentina describe las transferencias inmediatas como envíos con acreditación en línea y señala que el sistema funciona todos los días del año, las 24 horas.

Por eso, una transferencia que permanece sin acreditarse merece una revisión. Eso no significa necesariamente que el dinero se haya perdido: puede existir una validación, una falla temporal o un inconveniente en alguna de las entidades que participan de la operación.

Lo importante es no enviar el mismo monto otra vez mientras la primera transferencia siga pendiente. Si después ambas se completan, podrías terminar duplicando el pago.

Cómo reclamar desde Mercado Pago

Mercado Pago mantiene una sección específica de ayuda para transferencias no acreditadas. Desde la aplicación, la ruta puede variar con las actualizaciones, pero normalmente el reclamo se inicia entrando al movimiento desde Actividad y seleccionando la opción de ayuda relacionada con esa operación.

Tené preparados estos datos:

Fecha y hora de la transferencia.

Monto enviado.

Nombre del destinatario.

Alias, CBU o CVU utilizado.

Número o identificación de la operación.

Comprobante.

Si el envío fue hacia un banco, el destinatario también puede consultar con su entidad presentando ese comprobante. Cuando intervienen dos plataformas diferentes, identificar de qué lado quedó detenido el movimiento facilita el reclamo.

¿Se puede cancelar una transferencia ya realizada?

Una transferencia inmediata no debe tratarse como una compra con botón de arrepentimiento. Si la operación ya fue procesada hacia la cuenta indicada, no conviene asumir que existe una reversa automática.

Mercado Pago tiene una sección de ayuda específica sobre la posibilidad de cancelar transferencias. Si te equivocaste de destinatario, actuá cuanto antes desde el soporte oficial y conservá toda la documentación. Evitá intentar “recuperar” el dinero mediante terceros que pidan claves o códigos.

Qué hacer si sospechás de una estafa

Si la transferencia se produjo después de un mensaje sospechoso, una falsa venta o una llamada en la que alguien se hizo pasar por soporte, además del reclamo por la operación conviene asegurar la cuenta.

Cambiá la contraseña si creés que otra persona pudo obtenerla.

No compartas códigos de verificación enviados por SMS o WhatsApp.

No instales aplicaciones de acceso remoto porque alguien que llama “de Mercado Pago” te lo solicite.

Ingresá al soporte desde la propia aplicación o escribiendo vos mismo la dirección oficial.

La regla más útil cuando una transferencia no llega es simple: primero revisá el estado, después el destinatario y recién entonces reclamá. Repetir la operación sin saber qué pasó con la primera puede convertir una demora en un problema mayor.