Control de transferencias en septiembre: desde qué cifras investiga ARCA tus cuentas y billeteras

Si utilizás cuentas bancarias o billeteras virtuales para mover dinero, es clave que conozcas los valores que activan los reportes automáticos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes los topes de fiscalización mensual para cotejar movimientos con los ingresos declarados.

Topes mensuales para transferencias y acreditaciones

Las entidades financieras y plataformas digitales deben reportar las operaciones acumuladas durante el mes cuando alcanzan los siguientes montos:

Personas físicas: A partir de $50.000.000 mensuales acumulados.

A partir de acumulados. Personas jurídicas: A partir de $30.000.000 mensuales acumulados.

Superar estos límites no implica una sanción inmediata, sino la obligación del banco de emitir un reporte informativo para que el fisco verifique la coherencia con tu facturación.

Límites para retiros de efectivo, plazos fijos e inversiones

El régimen de control del organismo no se limita solo a transferencias, sino que también abarca otras herramientas de financiamiento e inversión:

Retiros de efectivo: Desde $10.000.000 tanto para personas físicas como para empresas.

Desde tanto para personas físicas como para empresas. Plazos fijos e inversiones bursátiles: Desde $100.000.000 para personas físicas y desde $30.000.000 para empresas.

Documentación válida para justificar el origen de los fondos

Si se detectan inconsistencias entre los movimientos y la categoría fiscal, ARCA puede intimar a presentar comprobantes respaldatorios:

Facturas por venta de bienes o prestación de servicios y recibos de honorarios.

Escrituras o boletos de compraventa de inmuebles y vehículos.

Contratos de préstamos formalizados o certificaciones contables firmadas.

Qué sucede si superás los montos y el riesgo de fraccionar envíos

Al superar los valores, la plataforma reporta la operación y el organismo evaluará si requiere explicaciones sobre la procedencia del dinero.

Desde el fisco advierten que intentar fraccionar una suma elevada en pequeñas transferencias no evita el control, ya que los algoritmos detectan patrones repetidos y pueden exigir justificación de todos modos.