Banco provincia activó 12 cuotas sin interés y 10% de descuento en pinturerías: cómo aprovecharlo

Banco Provincia activó una promoción especial para quienes estén pensando en pintar, refaccionar o comprar materiales durante septiembre. El beneficio combina financiación y descuento, estará disponible por pocos días y tiene una característica poco habitual: no establece un tope máximo de devolución.

La acción se suma a la Semana del Cliente de la entidad, que también incluye beneficios en Provincia Compras y promociones especiales de Cuenta DNI.

Por eso conviene comparar antes de pagar con las 24 cuotas sin interés que Banco Provincia activó en Provincia Compras.

Cómo funciona el descuento en pinturerías

La Semana de la Pintura está vigente del 7 al 14 de septiembre de 2026.

En los comercios incluidos en el esquema principal ofrece:

10% de descuento.

12 cuotas sin interés.

Sin tope de reintegro.

Tarjetas Visa y Mastercard de Banco Provincia.

La promoción funciona entre el 7 y el 14 de septiembre en comercios adheridos.

Cuánto se puede ahorrar

Como el 10% no tiene tope, el ahorro aumenta junto con el valor de la compra.

Compra 10% de descuento Saldo antes de financiación $120.000 $12.000 $108.000 $250.000 $25.000 $225.000 $500.000 $50.000 $450.000 $1.000.000 $100.000 $900.000

Banco Provincia utiliza como ejemplo una operación de $120.000: puede financiarse en 12 cuotas de $10.000 y posteriormente acreditarse el reintegro de $12.000 correspondiente al descuento.

No todas las pinturerías tienen el 10%

Este es el detalle más importante antes de comprar. Banco Provincia publica dos grupos de establecimientos adheridos.

En uno funciona el 10% de descuento más 12 cuotas sin interés. En otro grupo el beneficio consiste únicamente en las 12 cuotas sin interés.

Por eso no alcanza con comprobar que una pinturería figure como adherida: hay que revisar específicamente en qué listado aparece.

Cómo hay que pagar

La promoción alcanza operaciones presenciales con las tarjetas participantes. Las tarjetas digitalizadas en Cuenta DNI pueden utilizarse mediante QR en las condiciones informadas por el Banco.

En Visa también se contempla el pago NFC desde dispositivos Android en los casos habilitados.

No están alcanzadas operaciones realizadas mediante otras billeteras virtuales, determinados portales de pago o sistemas excluidos expresamente de la promoción.

Dónde consultar las pinturerías adheridas

La lista completa se encuentra en la página oficial de la Semana de la Pintura de Banco Provincia.

La clave es revisar el comercio antes de pasar la tarjeta: la financiación aparece en todos los establecimientos de las listas correspondientes, pero el descuento del 10% no necesariamente.