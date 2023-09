Cómo hacer un reclamo a Mercado Pago por WhatsApp

Si alguna vez te has encontrado en la incómoda situación de necesitar hacer un reclamo a Mercado Pago y no saber por dónde empezar, sabrás lo frustrante que puede ser. Pero no te preocupes, en este artículo te guiaremos paso a paso para que puedas resolver tus inquietudes de la forma más eficiente posible, y lo mejor de todo, ¡usando WhatsApp!

Acceso a la cuenta: Lo primero que tenés que hacer es ingresar a tu cuenta de Mercado Pago desde la aplicación móvil o desde una computadora. Ir a la sección de Ayuda: Una vez dentro de tu cuenta, dirigite al menú principal y seleccioná la opción "Ayuda". Elegir el medio de contacto: Aquí podrás seleccionar WhatsApp como tu medio de contacto preferido. Confirmar número de teléfono: Asegurate de que el número de teléfono registrado en tu cuenta sea el correcto. Si no, tenés la opción de actualizarlo. Esperar la respuesta: Un representante de Mercado Pago se pondrá en contacto con vos para resolver tu inquietud.

Horarios de atención al cliente de Mercado Pago

Es importante saber que el equipo de Mercado Pago está disponible en distintos horarios:

De lunes a viernes: 5:00 am a 11:59 pm

Sábados: 6:00 am a 6:00 pm

Domingos: 8:00 am a 2:00 pm

Dudas frecuentes

Aquí algunas de las preguntas más comunes que los usuarios tienen:

¿Cómo puedo recuperar mi dinero?

Si realizaste una transacción y necesitás recuperar tu dinero, el primer paso es contactar al vendedor para intentar resolver el problema de manera amigable. Si eso no funciona, podés iniciar un reclamo desde la sección "Actividades" en tu cuenta de Mercado Pago.

¿Dónde puedo poner una queja?

Si tenés una queja o un problema que no se ha resuelto de manera satisfactoria, podés utilizar la opción de "Ayuda" en tu cuenta de Mercado Pago. Desde allí, seleccioná la transacción relacionada con tu queja y sigue los pasos para iniciar un reclamo formal.

¿Cómo hacer un reclamo de transferencia?

Si realizaste una transferencia y el dinero no llegó al destinatario, verifica primero el estado de la transacción en tu cuenta. Si el estado indica que la transferencia se completó pero el destinatario no ha recibido el dinero, es recomendable que te pongas en contacto con el soporte de Mercado Pago a través de WhatsApp siguiendo los pasos que mencionamos anteriormente.

Mantené tu información actualizada

Es crucial que mantengas tu número de celular actualizado en tu cuenta de Mercado Pago. Esto facilitará la comunicación y acelerará el proceso de resolución de tu reclamo.

¿Por qué usar WhatsApp para hacer un reclamo?

WhatsApp no solo es una herramienta de mensajería, sino también una vía efectiva para resolver problemas de manera rápida y sencilla. Ofrece la ventaja de tener un registro escrito de toda la conversación, lo cual puede ser útil en caso de disputas futuras.