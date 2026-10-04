Mercado Pago suma el nuevo dólar digital: así funcionarán las cuentas globales y el ahorro sin comisiones

¿Te imaginás poder ahorrar en dólares digitales y gastarlos en moneda local automáticamente sin hacer conversiones manuales? El lanzamiento de OpenUSD (OUSD) promete transformar las billeteras virtuales y potenciar los servicios financieros de Mercado Pago en toda la región.

Un fondo de u$s1.000 millones y el respaldo de gigantes mundiales

El pasado 1 de octubre de 2026 debutó formalmente el OUSD, impulsado por una alianza de 200 firmas internacionales entre las que destacan Visa, Mastercard, Stripe y Coinbase.

El proyecto contó con una inyección inicial de u$s1.000 millones para garantizar liquidez, funcionando como una infraestructura de liquidación invisible para acelerar pagos y transferencias.

Cuenta global, remesas instantáneas y scoring crediticio regional

Con esta nueva red monetaria, la plataforma busca ofrecer cuentas globales para mantener saldos en dólares digitales y operar directamente en moneda local.

Además, permitirá el envío inmediato de dinero entre distintos países, la recepción de remesas desde EE.UU. o Europa y la creación de préstamos basados en las ventas consolidadas del usuario.

Competencia por un mercado regional de u$s10.000 millones

La integración del dólar mayorista digital le permite a la compañía competir de manera directa contra neobancos como Revolut en la captación del ahorro y patrimonio líquido.

El negocio de los pagos transfronterizos en Latinoamérica mueve actualmente u$s10.000 millones y proyecta un crecimiento sostenido del 18% anual.

Dinero programable e Inteligencia Artificial para compras autónomas

La combinación de OUSD con contratos inteligentes sienta las bases del dinero programable administrado por agentes de Inteligencia Artificial.

Esto permitirá configurar reglas de gasto, topes automáticos por rubro y compras autónomas buscando la mejor financiación disponible en el ecosistema digital.