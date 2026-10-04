Mercado Pago suma el nuevo dólar digital: así funcionarán las cuentas globales y el ahorro sin comisiones

¿Te imaginás poder ahorrar en dólares digitales y gastarlos en moneda local automáticamente sin hacer conversiones manuales? El lanzamiento de OpenUSD (OUSD) promete transformar las billeteras virtuales y potenciar los servicios financieros de Mercado Pago en toda la región.
Un fondo de u$s1.000 millones y el respaldo de gigantes mundiales
El pasado 1 de octubre de 2026 debutó formalmente el OUSD, impulsado por una alianza de 200 firmas internacionales entre las que destacan Visa, Mastercard, Stripe y Coinbase.
El proyecto contó con una inyección inicial de u$s1.000 millones para garantizar liquidez, funcionando como una infraestructura de liquidación invisible para acelerar pagos y transferencias.
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Cuenta global, remesas instantáneas y scoring crediticio regional
Con esta nueva red monetaria, la plataforma busca ofrecer cuentas globales para mantener saldos en dólares digitales y operar directamente en moneda local.
Además, permitirá el envío inmediato de dinero entre distintos países, la recepción de remesas desde EE.UU. o Europa y la creación de préstamos basados en las ventas consolidadas del usuario.
Competencia por un mercado regional de u$s10.000 millones
La integración del dólar mayorista digital le permite a la compañía competir de manera directa contra neobancos como Revolut en la captación del ahorro y patrimonio líquido.
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El negocio de los pagos transfronterizos en Latinoamérica mueve actualmente u$s10.000 millones y proyecta un crecimiento sostenido del 18% anual.
Dinero programable e Inteligencia Artificial para compras autónomas
La combinación de OUSD con contratos inteligentes sienta las bases del dinero programable administrado por agentes de Inteligencia Artificial.
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Esto permitirá configurar reglas de gasto, topes automáticos por rubro y compras autónomas buscando la mejor financiación disponible en el ecosistema digital.