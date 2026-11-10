Menos nacimientos y más longevidad: el giro demográfico histórico que transformará la economía argentina

La Argentina avanza hacia una reestructuración poblacional sin precedentes: para 2040, el país tendrá más adultos mayores de 65 años que niños menores de 15.

El escenario es tajante y surge de las proyecciones oficiales del INDEC: en poco más de una década habrá 7,8 millones de adultos mayores frente a 6,8 millones de menores. El motor principal es una desplomada histórica de los nacimientos, que cayeron un 47% entre 2014 y 2024 (pasando de 777.012 a 413.135 nacimientos al año).

Con un índice de fecundidad de 1,3 hijos por mujer —muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo generacional—, el envejecimiento poblacional impactará de lleno en las cuentas públicas, la salud y la vida cotidiana. A continuación, las claves del fenómeno.

Sistema previsional: 1,4 aportantes por beneficio y reforma en 2027

El esquema previsional de reparto muestra señales alarmantes de sustentabilidad. Actualmente existen 10,3 millones de aportantes para 7,5 millones de beneficios, lo que deja una relación de tan solo 1,4 trabajadores por cada prestación.

La brecha fiscal es severa: según datos expuestos ante el FMI, el gasto previsional promedió un 8,5% del PBI en los últimos años, mientras que los ingresos por aportes solo cubrieron un 4,25% del PBI. La diferencia debe ser costeada con asistencia impositiva.

Ante esta presión, el compromiso asumido con el FMI contempla redactar una reforma previsional profunda para diciembre de 2027, con el objetivo de reestructurar los regímenes especiales, incentivar el empleo formal y vincular mejor los haberes a los aportes reales.

Mercado laboral e informalidad del 45%

El mapa del empleo enfrenta un desafío contra el reloj. Aunque la población en edad de trabajar (15 a 64 años) crecerá temporalmente del 66,1% (2022) al 69,3% para 2040, la alta informalidad laboral (45%) debilita la recaudación del sistema.

Especialistas señalan la enorme brecha en los ingresos del sistema: mientras que financiar un haber medio requiere el aporte de 3,5 asalariados registrados, se necesitan casi 34 monotributistas para cubrir la misma prestación.

Para evitar un colapso en la protección social, la economía deberá convertir esa ventana de población activa en empleo registrado y de mayor productividad antes de que la ola de jubilaciones alcance su punto máximo.

Impacto en las aulas y reestructuración educativa

Las consecuencias de la baja natalidad ya se sienten en el sistema educativo bonaerense y nacional. Diversos establecimientos debieron reducir sus divisiones de primer grado al achicarse las camadas de ingresantes.

Si bien la menor cantidad de alumnos abre la puerta a un esquema de enseñanza más personalizada, requiere adaptar la infraestructura y la asignación de recursos docentes en las escuelas.

Por su parte, el ritmo del fenómeno no es homogéneo: la mayor caída en las tasas de natalidad del país se registró en la provincia de Santa Cruz, mientras que la menor reducción se observó en Misiones.

La “Economía Plateada”: nuevas oportunidades de consumo e inversión

El aumento de la expectativa de vida impulsa el desarrollo de la denominada economía plateada, un sector enfocado en cubrir las necesidades de consumo, salud y bienestar de los adultos mayores.

Se proyectan fuertes oportunidades de inversión en medicina preventiva, telemedicina, asistencia domiciliaria, robótica, turismo adaptado y soluciones habitacionales accesibles.

Asimismo, el mercado de trabajo tenderá a adaptar sus puestos para retener a trabajadores experimentados, alternando la carrera laboral con instancias de formación continua y actualización tecnológica.