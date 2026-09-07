Maternidad y paternidad en pausa: las razones detrás del histórico descenso de la natalidad

Si sentís que cada vez es más difícil encarar el proyecto de formar una familia o tener otro hijo, no sos el único en atravesar esa encrucijada.

Un informe revelado por UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) confirmó la transformación demográfica más profunda en la historia del país.

Caída récord en una década: cuántos bebés nacen hoy

Entre los años 2014 y 2024, los nacimientos en Argentina sufrieron una impresionante caída del 47%, al pasar de 777.012 a 413.135 registrados.

A su vez, la tasa de natalidad se derrumbó en el mismo período de 18,2 a tan solo 8,9 nacimientos por cada mil habitantes.

Deseo reprimido: el 57% de los adultos quiere tener más hijos

Pese al desplome de las cifras oficiales, el fenómeno no responde a que las personas hayan perdido el deseo de ser padres.

Según la encuesta nacional de UNFPA, el 57% de los adultos de 18 a 45 años no logró tener la cantidad de hijos que desearía debido a condicionantes del entorno.

El peso del bolsillo: las cuatro trabas económicas principales

El factor financiero encabeza las explicaciones, ya que el 62% de las barreras mencionadas por los encuestados responde a problemas económicos y de cuidado:

47% de los encuestados citó directamente problemas económicos o financieros .

de los encuestados citó directamente . 29% apuntó al desempleo o la precariedad en sus puestos de trabajo .

apuntó al . 27% remarcó las dificultades para el acceso a la vivienda propia .

remarcó las . 11% señaló la falta de infraestructura para el cuidado infantil.

Cambio cultural y nuevos proyectos de vida entre los jóvenes

A las trabas materiales se suman factores socioculturales: el 20% de quienes no cumplieron su proyecto familiar afirmó no haber encontrado la pareja adecuada.

Además, la idea de la crianza como realización personal se desplomó del 77% en 2015 a solo un 46% en 2025, cayendo al 33% entre los jóvenes de 18 a 34 años.