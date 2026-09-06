¿ARCA puede bloquear tu dinero en billeteras virtuales? La confirmación sobre las cuentas con CVU

Si guardás tus ahorros o movés el dinero de tu trabajo en plataformas digitales, es indispensable que conozcas cómo actúa la justicia ante una deuda impositiva.

El organismo recaudador (ARCA) está facultado para incluir el dinero depositado en Mercado Pago y otras billeteras virtuales dentro de las ejecuciones fiscales.

Intervención de la Justicia y el rol de las plataformas digitales

Para que tus fondos en una billetera digital queden alcanzados por una medida cautelar, resulta obligatoria la orden de un juez.

Las empresas que administran cuentas con CVU no deciden la medida de forma unilateral: actúan como meras ejecutoras al recibir el oficio judicial enviado por el Banco Central.

Protecciones legales para salarios y cuentas en el exterior

El hecho de que los fondos de una billetera puedan embargarse no elimina los derechos de los usuarios en casos específicos:

Acreditación de sueldos: Si en la cuenta de pago cobrás tu haber mensual, deben respetarse los límites de inembargabilidad fijados por la legislación laboral.

Si en la cuenta de pago cobrás tu haber mensual, fijados por la legislación laboral. Plataformas radicadas afuera: Si los activos se encuentran en billeteras virtuales del exterior, ARCA no tiene jurisdicción directa para efectivizar la traba.

La normativa que equiparó las billeteras digitales con los bancos

El procedimiento interno que habilitó este alcance se respaldó formalmente a través de la Disposición 194/2021.

Desde esa fecha, los letrados del organismo oficial tienen la instrucción expresa de sumar el dinero electrónico alojado en CVU al listado de bienes para cobros fiscales.