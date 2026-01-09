Subsidios de luz y gas 2026: Cómo anotarse para no perder el beneficio en provincia de Buenos Aires

A partir de este mes, el Gobierno Nacional implementó cambios profundos en el sistema de asistencia tarifaria con la entrada en vigencia del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este nuevo esquema reemplaza la antigua segmentación y unifica los criterios para luz, gas natural y garrafas, impactando directamente en millones de usuarios de la Provincia de Buenos Aires.

Quiénes deben inscribirse obligatoriamente en 2026

Aunque el sistema migró automáticamente a muchos usuarios, existen grupos específicos que deben realizar el trámite de forma inmediata para no perder el beneficio:

Ex beneficiarios de Tarifa Social: Quienes recibían el descuento de forma automática por pertenecer a grupos vulnerables pero nunca se inscribieron en el RASE.

Quienes recibían el descuento de forma automática por pertenecer a grupos vulnerables pero nunca se inscribieron en el RASE. Usuarios del Programa Hogar: Aquellos que reciben el subsidio para la garrafa de 10 kilos ahora deben registrarse en este nuevo sistema unificado.

Aquellos que reciben el subsidio para la garrafa de 10 kilos ahora deben registrarse en este nuevo sistema unificado. Nuevos solicitantes: Personas que hayan tenido cambios en su situación económica o que nunca se anotaron y ahora sus ingresos no superan las 3,5 Canastas Básicas Totales.

Personas que hayan tenido cambios en su situación económica o que nunca se anotaron y ahora sus ingresos no superan las 3,5 Canastas Básicas Totales. Cambios de titularidad o domicilio: Si te mudaste recientemente o el servicio no está a tu nombre, es el momento de actualizar los datos para asegurar la cobertura en el lugar de residencia actual.

Los nuevos topes de consumo y bonificaciones

El esquema 2026 dejó de ser una tarifa plana subsidiada para convertirse en un sistema de bloques de consumo. Esto significa que el descuento del 50% solo aplica hasta un límite; si te pasas, el excedente se paga a precio de mercado.

Para la electricidad, los límites actuales son:

Meses de alta demanda (verano e invierno): 300 kWh mensuales.

300 kWh mensuales. Meses templados (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre): 150 kWh mensuales.

En el caso del gas natural, la bonificación del 50% se concentra exclusivamente entre los meses de abril y septiembre. Durante el resto del año, no habrá subsidios base, aunque para este 2026 rige una “bonificación de transición” extraordinaria que comenzó en enero con un 25% de descuento y bajará un 2% cada mes.

Requisitos y documentación necesaria para el trámite

Para completar la declaración jurada online, que tiene carácter obligatorio, debés tener a mano:

Facturas de luz y gas: Necesitarás el número de medidor y el número de cliente (o NIS/Cuenta).

Necesitarás el número de medidor y el número de cliente (o NIS/Cuenta). DNI y CUIL: De todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.

De todos los integrantes del hogar mayores de 18 años. Ingresos de bolsillo: El monto neto que percibe cada integrante adulto de la vivienda.

El monto neto que percibe cada integrante adulto de la vivienda. Correo electrónico: Una dirección activa donde recibirás el código de gestión.

El trámite se realiza a través de la web oficial o mediante la aplicación Mi Argentina. También podés gestionar turnos presenciales en las oficinas de ANSES o en las prestadoras de servicio como Edesur, Edenor o Edelap en territorio bonaerense.

Qué pasa si no me inscribo

El Gobierno fijó un periodo de transición de seis meses. Sin embargo, quienes no regularicen su situación antes de junio de 2026 empezarán a recibir facturas con el costo pleno de la energía, lo que podría representar aumentos superiores al 100% dependiendo del nivel de consumo del hogar. Es fundamental revisar el estado de tu solicitud en Mi Argentina para confirmar si figurás como beneficiario del nuevo ReSEF.