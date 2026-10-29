Alerta por leche para bebés falsificada: contenía una sustancia tóxica

Una investigación judicial permitió descubrir la comercialización de leche maternizada falsificada en supermercados, comercios y plataformas digitales. El producto, que imitaba a una reconocida marca, contenía una sustancia tóxica en niveles peligrosos para la salud de los bebés.

La Policía Federal Argentina realizó 14 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, durante los cuales fueron secuestrados más de 500 envases de leche en polvo destinada a la alimentación de lactantes.

El caso generó especial preocupación porque los productos adulterados eran comercializados como si fueran originales y estaban destinados a bebés de hasta seis meses de edad.

Qué marca de leche fue falsificada

La investigación determinó que los envases imitaban al producto SanCor Bebé Advanced 1, una fórmula infantil utilizada durante los primeros meses de vida.

Es importante aclarar que la advertencia corresponde a productos falsificados que utilizaban indebidamente la presentación de la marca, y no significa que toda la leche original de SanCor presente problemas de calidad.

La investigación comenzó después de que distintas familias denunciaran que sus hijos habían presentado efectos adversos tras consumir leche en polvo adquirida en establecimientos comerciales.

Ante estos reclamos, la empresa presentó una denuncia que dio origen a las actuaciones judiciales.

Detectaron una toxina que superaba seis veces el límite permitido

Uno de los aspectos más preocupantes surgió de los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Los estudios identificaron la presencia de aflatoxina M1, una sustancia tóxica asociada a determinados hongos que puede encontrarse en productos lácteos cuando los animales consumen alimentos contaminados.

Las muestras analizadas presentaban concentraciones superiores en más de seis veces al máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

El informe técnico concluyó que la leche falsificada no era apta para el consumo humano y representaba un grave riesgo para la salud de los lactantes.

Cómo reconocer los envases falsificados

Los investigadores detectaron diferentes irregularidades que permiten identificar posibles productos adulterados.

Entre ellas se encuentran:

Errores de impresión: en algunos envases aparece la palabra “Adventencia” en lugar de “Advertencia”.

en algunos envases aparece la palabra “Adventencia” en lugar de “Advertencia”. Información nutricional incorrecta: se encontró la palabra “Olico” en lugar de “Oleico”.

se encontró la palabra “Olico” en lugar de “Oleico”. Cuchara dosificadora: presenta diferencias de tamaño y calidad respecto de la original.

presenta diferencias de tamaño y calidad respecto de la original. Presentación: se observaron irregularidades en los envases y su impresión.

Además, las unidades investigadas presentaban los siguientes datos:

Lote: L F-011207563

Fecha de elaboración: 10/01/2026

Fecha de vencimiento: 10/01/2027

Las autoridades recomiendan prestar especial atención a estas características y evitar el consumo de cualquier producto cuya autenticidad genere dudas.

Allanamientos en varias localidades bonaerenses

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Tomás Ponte Rodríguez, en una causa en la que interviene la fiscal federal Cecilia Incardona.

Los allanamientos se realizaron en distintos domicilios de los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez, además de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los operativos fueron secuestrados más de 500 envases de leche falsificada, un vehículo, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentación relevante para la investigación.

Asimismo, cinco personas fueron identificadas como presuntamente vinculadas con la distribución y comercialización de la mercadería.