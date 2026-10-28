La provincia busca adelantar el pago de sueldos estatales por los feriados de noviembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los salarios de octubre y contempla la posibilidad de adelantar la acreditación de los haberes docentes, debido a los feriados y al cierre de bancos previsto para los primeros días de noviembre.

La medida adquiere especial importancia ante el extenso período sin atención bancaria presencial que se producirá por la celebración del Día del Trabajador Bancario y las jornadas especiales establecidas con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Según el calendario difundido por la Tesorería provincial, los depósitos comenzarán este viernes 30 de octubre y se extenderán durante los primeros días del mes próximo.

El cronograma de pagos a los empleados provinciales

Las fechas previstas son las siguientes:

Viernes 30 de octubre: Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda.

Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda. Lunes 2 de noviembre: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casinos y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casinos y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Martes 3 de noviembre: Ministerio de Salud y Caja de Policía.

Ministerio de Salud y Caja de Policía. Miércoles 4 de noviembre: ARBA y la mayor parte de los ministerios y organismos descentralizados.

ARBA y la mayor parte de los ministerios y organismos descentralizados. Jueves 5 de noviembre: trabajadores del Poder Judicial.

trabajadores del Poder Judicial. Viernes 6 de noviembre: fecha prevista para la acreditación anticipada de los haberes docentes, siempre que no surjan inconvenientes operativos.

Qué sucederá con los sueldos docentes

La situación particular corresponde a los trabajadores de la educación bonaerense.

Aunque el cronograma contempla formalmente el miércoles 11 de noviembre como fecha de pago, se informó que, de no presentarse inconvenientes, los fondos estarán depositados el viernes 6.

De concretarse esta posibilidad, los docentes podrían disponer de sus salarios antes del comienzo del período de feriados.

Por qué habrá tantos días sin atención bancaria

El calendario presenta una situación excepcional durante noviembre.

El viernes 6 se conmemora el Día del Trabajador Bancario, mientras que el sábado 7 y el domingo 8 corresponden al descanso habitual de fin de semana.

A estas jornadas se suman el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita papal, y el martes 10, establecido como feriado bancario.

Además, el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires por las actividades relacionadas con la presencia del pontífice.

Qué deben tener en cuenta los trabajadores

La mayoría de los empleados provinciales tiene asignada una fecha de cobro anterior al período de cierre bancario.

En el caso de los docentes, el depósito del viernes 6 está previsto, pero condicionado a que no surjan inconvenientes, por lo que no debe considerarse una acreditación definitivamente garantizada.

Durante los feriados continuarán funcionando los cajeros automáticos, las billeteras virtuales, las transferencias y los servicios de banca electrónica.

De esta manera, la Provincia procura evitar que el calendario excepcional de noviembre genere mayores demoras en la disponibilidad de los salarios.