El niño 2026: cuándo alcanzaría su pico y hasta cuándo podrían sentirse sus efectos en la provincia

El Niño 2026/27 todavía no alcanzó su punto máximo. Los principales organismos climáticos coinciden en que el fenómeno seguirá intensificándose durante los próximos meses y que su etapa más fuerte llegaría hacia el cierre del año, con efectos que pueden continuar durante buena parte de 2027.

Para la Provincia de Buenos Aires, esa evolución importa porque el período de mayor intensidad coincide con el final de la primavera y el comienzo del verano, una época naturalmente favorable para tormentas, altas temperaturas y lluvias abundantes.

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El Niño 2026/27: cuándo alcanzaría su pico

La Organización Meteorológica Mundial informó a comienzos de septiembre que El Niño seguirá fortaleciéndose y alcanzará una intensidad muy fuerte antes de llegar a su máximo hacia finales de 2026.

El Niño se intensificará hacia fines de 2026 y mantendrá una alta probabilidad de continuidad durante el verano.

La actualización climática global de la OMM proyecta que la anomalía media de temperatura del Pacífico central podría rondar valores excepcionalmente altos durante septiembre-noviembre, con una trayectoria de intensificación que continúa hacia noviembre y diciembre.

Hasta cuándo seguiría El Niño

La señal de continuidad también es muy firme. Tanto la OMM como los modelos oficiales de NOAA muestran una probabilidad prácticamente total de que El Niño continúe durante el verano austral.

Período Probabilidad oficial de El Niño Septiembre-octubre-noviembre 100% Octubre-noviembre-diciembre 100% Noviembre-diciembre-enero 100% Diciembre-enero-febrero 100% Febrero-marzo-abril 97% Marzo-abril-mayo 82%

Más adelante la probabilidad empieza a descender. Eso no significa que el clima cambie de un día para otro cuando baja la señal oceánica: los efectos atmosféricos pueden continuar durante un tiempo aun después del máximo.

Qué meses serán los más sensibles para la Provincia

El período entre octubre de 2026 y febrero de 2027 aparece como la ventana que concentra mayor atención. Allí coinciden el fortalecimiento de El Niño, la primavera avanzada y el comienzo del verano.

En la Provincia de Buenos Aires, esto puede traducirse en una mayor disponibilidad de humedad y más oportunidades para episodios de lluvia, aunque la intensidad y ubicación de cada evento dependerán de los sistemas meteorológicos concretos.

¿Un evento muy fuerte significa tormentas récord?

No necesariamente. La intensidad de El Niño se mide a partir de anomalías oceánicas y atmosféricas, mientras que una tormenta puntual depende de muchos otros factores.

Un Niño muy fuerte aumenta la posibilidad de alteraciones importantes en los patrones de lluvia y temperatura, pero no permite asegurar que una ciudad específica tendrá un récord de precipitación o que se producirán inundaciones.

Por qué los organismos hablan de un episodio excepcional

La OMM destacó que la probabilidad de continuidad es extraordinariamente alta y que las aguas del Pacífico tropical presentan temperaturas excepcionalmente cálidas. El organismo advirtió sobre un aumento del riesgo global de inundaciones, sequías y calor extremo, con impactos diferentes según cada región.

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional coincide en que durante la primavera el evento será fuerte o muy fuerte.

Ver también: Súper Niño 2026 en la Provincia de Buenos Aires: Las zonas en riesgo, qué puede pasar y cómo prepararse.

Qué habrá que mirar después del verano

El pronóstico de NOAA muestra que El Niño todavía conserva una probabilidad elevada durante marzo-abril-mayo de 2027, aunque empieza a perder fuerza. Hacia abril-mayo-junio aumenta la posibilidad de una transición a condiciones neutrales.

Eso convierte al próximo verano en una etapa central para seguir el fenómeno. Por ahora, la señal más sólida es que El Niño continuará intensificándose hasta fines de 2026 y es muy probable que siga presente durante los primeros meses de 2027.