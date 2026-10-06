Llegan las tarjetas chinas a la argentina: la red unionpay emitirá sus plásticos en el país

El escenario financiero acaba de sumar un jugador global. La red china UnionPay emitirá tarjetas en Argentina en alianza con la fintech Pagos Virtuales del Sur (PVS) para competir en el mercado local de pagos y transferencias.

Desembarco de la mayor emisora de tarjetas del mundo

La jugada de UnionPay, que suma más de 2.000 millones de plásticos en el globo, se une a la llegada de Ant (Alipay).

El objetivo estratégico pasa por convertir al usuario argentino en cliente directo, aprovechando que el país ya cuenta con una red de pagos con QR totalmente interoperable.

Menores comisiones en compras y viajes al exterior

Uno de los atractivos principales de esta nueva opción estará enfocado en la reducción de costos de procesamiento y comisiones.

Al montarse sobre redes instantáneas, promete achicar el spread cambiario y los recargos en compras internacionales frente a los plásticos estadounidenses tradicionales.

Integración con billeteras virtuales y celulares

A diferencia de los esquemas habituales, las nuevas tarjetas no dependerán de las billeteras de Google o Apple.

Los plásticos se podrán vincular directamente a billeteras digitales como Alipay, WeChat y la plataforma de Huawei, integrando pagos por código QR.

Fuerte competencia para Mercado Libre en financiamiento y comercio

El movimiento asiático no solo apunta a los pagos diarios, sino también a disputarle el terreno al ecosistema de Mercado Libre.

La estrategia contempla sumar créditos para Pymes, financiamiento en cuotas, seguros embebidos y facilidades para la compra directa en plataformas de comercio electrónico transfronterizo.