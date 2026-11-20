El Banco Nación (BNA) ofrece préstamos de hasta $50 millones para comprar autos 0 km y usados de hasta 10 años, en hasta 72 cuotas y con una tasa preferencial reducida al 25% anual.

La línea, denominada “+Autos”, cubre hasta el 100% del valor del vehículo (incluido el IVA) para automóviles, pick ups y utilitarios nacionales o importados. Además, se otorga a sola firma y sin prenda, por lo que el auto queda a libre disponibilidad del comprador desde el primer día.

Qué tasa de interés cobra el Banco Nación y quiénes acceden al 25%

La entidad financiera recortó la Tasa Nominal Anual (TNA) fija al 25% (frente al 36% vigente hasta fines de octubre), aunque este porcentaje preferencial exige cumplir con tres condiciones de vinculación:

Cobrar el sueldo o la jubilación en el Banco Nación.

en el Banco Nación. Contar con una tarjeta de crédito emitida por la entidad.

emitida por la entidad. Contratar el seguro del vehículo a través del BNA.

Quienes no reúnan estos requisitos igualmente pueden solicitar el crédito, pero accederán a una TNA fija del 46%, siempre sujeto a evaluación crediticia y capacidad de pago.

Cuánto hay que ganar para pedir $10 millones y de cuánto es la cuota

El requisito central del programa establece que la cuota mensual no puede superar el 30% de los ingresos demostrables del solicitante. Tomando como ejemplo un préstamo de $10 millones, los valores informados son los siguientes:

A 72 meses con tasa del 25%: Cuota inicial de $313.122 , requiriendo ingresos mensuales superiores a $1.043.740 .

Cuota inicial de , requiriendo ingresos mensuales superiores a . A 72 meses con tasa del 46%: Cuota inicial de $491.203 , exigiendo ingresos mínimos de $1.637.343 .

Cuota inicial de , exigiendo ingresos mínimos de . A 36 meses: Para el mismo monto de $10 millones, la cuota inicial sube a $441.348 con la tasa preferencial del 25% y a $597.227 con la tasa general del 46%.

Cómo se pagan las cuotas y cuál es el plazo máximo

El Banco Nación implementó un sistema de débito automático mensual desde una caja de ahorros a nombre del titular, por lo que el cliente solo debe asegurar tener saldo disponible en la fecha de vencimiento.

El plazo máximo de devolución es de 72 meses (6 años), aunque el comprador puede optar por períodos más cortos según su capacidad económica y preferencia financiera.

Paso a paso: cómo tramitar el crédito +Autos sin ir al banco

Una de las principales ventajas de la operatoria es que se gestiona 100% de manera digital directamente en las concesionarias adheridas, sin pisar una sucursal bancaria: