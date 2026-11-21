A partir del 1° de enero de 2027, los peajes de las rutas nacionales eliminarán el cobro manual en efectivo y pasarán a operar exclusivamente con sistemas automáticos.

Sin embargo, la medida no abarcará a toda la red vial: los corredores provinciales operados por Aubasa mantendrán el pago en efectivo, permitiendo abonar con dinero físico en los principales caminos hacia la Costa Atlántica. A continuación, repasamos qué autopistas cambian y cuáles son los medios de pago habilitados.

Peajes nacionales: dónde será obligatorio el pago electrónico desde enero

La eliminación de las cabinas manuales regirá desde el 1° de enero de 2027 en toda la red vial bajo jurisdicción nacional. Los principales corredores alcanzados por el cobro 100% automatizado son:

Acceso Norte: Todas sus estaciones y ramales.

Todas sus estaciones y ramales. Acceso Oeste: Cabinas troncales y bajadas concesionadas.

Cabinas troncales y bajadas concesionadas. Rutas nacionales concesionadas: Estaciones de peaje que operan bajo el nuevo esquema con vías automatizadas y pórticos de modalidad free flow (sin barreras).

Qué rutas y autopistas seguirán aceptando efectivo en el verano

A diferencia de la red nacional, las trazas administradas por la concesionaria provincial Aubasa conservarán las cabinas de cobro manual durante la temporada estival:

Autopista Buenos Aires – La Plata.

Corredor Atlántico: Ruta Provincial 2, Ruta Provincial 11, Ruta Provincial 63, Ruta Provincial 56 y Ruta Provincial 74.

Ruta Provincial 2, Ruta Provincial 11, Ruta Provincial 63, Ruta Provincial 56 y Ruta Provincial 74. Ruta Provincial 6: Mantiene el esquema vigente (con sistema free flow únicamente en determinados tramos).

Qué pasará con el Camino del Buen Ayre

El Camino del Buen Ayre tampoco está alcanzado por la disposición nacional que entra en vigencia en enero de 2027.

De este modo, la autopista continuará operando con su esquema mixto actual, manteniendo tanto sus cabinas de cobro manual en efectivo como los carriles exclusivos habilitados para TelePase.

Cómo se podrá pagar el peaje en rutas nacionales y qué conviene hacer

En los corredores nacionales donde desaparecerá el efectivo, los conductores dispondrán de cinco alternativas digitales y electrónicas para abonar la tarifa:

TelePase: Cobro automático mediante dispositivo adherido al parabrisas.

Cobro automático mediante dispositivo adherido al parabrisas. Tarjetas y celulares: Tarjetas de débito, crédito y pagos sin contacto ( NFC ) con teléfonos compatibles en las vías habilitadas.

Tarjetas de débito, crédito y pagos sin contacto ( ) con teléfonos compatibles en las vías habilitadas. Billeteras virtuales: Lectura de código QR en las estaciones adaptadas.

Lectura de en las estaciones adaptadas. Sistema Free Flow: Lectura automática de la patente mediante pórticos y cobro posterior sin detener la marcha del vehículo.

Para quienes salgan a la ruta en verano, la principal recomendación es gestionar el TelePase con anticipación, ya que evita demoras en las cabinas y permite acceder a la tarifa diferencial del sistema.