Liquidación de televisores en supermercados: cómo conseguir modelos con rebaja de más de $100.000

Las principales cadenas de supermercados lanzaron una liquidación de Smart TV con rebajas de hasta el 34% y precios iniciales desde $149.999. ¿Cómo aprovechar las ofertas?

Pantallas chicas e intermedias: los modelos más accesibles

En la gama de entrada, Carrefour encabeza las opciones económicas con el LED Noblex de 24″ a $149.999 (31% OFF).

Para quienes buscan 32 pulgadas con Google TV o VIDAA, existen alternativas como el Smart TV TCL QLED 32″ a $359.999 (34% OFF) o el BGH 32″ a $269.000. En 40 y 43 pulgadas, marcas como Hisense y Philco ofrecen modelos desde $332.999.

Gama media y tecnología 4K para el hogar

Para salones principales, ChangoMas aplica rebajas en la línea Philips Titan y Ambilight de 43, 50, 55 y 65 pulgadas.

Entre las ofertas destacadas figuran el Smart TV Philips 55″ 4K a $789.999 (12% OFF) y la versión de 65″ Ambilight 4K a $1.329.999 (11% OFF).

Formatos gigantes y alta gama en pantallas de 65 a 100 pulgadas

En el segmento de gran tamaño, Jumbo concentra descuentos del 10% al 15% en tecnologías QLED, QNED y Neo QLED de Samsung, LG y Noblex.

Los modelos abarcan desde el Samsung QLED 65″ 4K a $1.529.999, pasando por pantallas de 75″ y 85″, hasta el Smart TV LG 100″ QNED 4K por $7.649.999,15.

Resumen de marcas disponibles y facilidades

La liquidación reúne productos de Noblex, BGH, Philco, TCL, Hisense, Philips, Quint, Hyundai, Samsung y LG.

Las promociones están disponibles en las tiendas físicas y plataformas de e-commerce de las cadenas, sujetas a disponibilidad de stock en cada sucursal.