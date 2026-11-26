El Gobierno bonaerense lanzó oficialmente el Servicio Bonaerense de Empleo (SBE) para conectar de manera directa a trabajadores con empresas y emprendedores.

La presentación se realizó el martes 24 de noviembre de 2026 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Trabajo, Walter Correa, y la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro.

Qué es el Servicio Bonaerense de Empleo y cómo funciona

Se trata de un portal público y gratuito diseñado bajo recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina. Su objetivo principal es articular la oferta y la demanda laboral mediante la red territorial de más de 100 delegaciones del Ministerio de Trabajo y los Centros de Formación Laboral.

La plataforma centraliza en un mismo espacio digital las búsquedas activas del sector privado, los programas de capacitación profesional y las líneas de apoyo financiero para unidades productivas en todo el territorio provincial.

Los tres pilares centrales de la nueva plataforma

Para facilitar tanto la inserción laboral como el crecimiento de los comercios y pymes locales, el sistema organiza sus servicios en tres ejes operativos:

Portal de empleo: permite a los usuarios armar su currículum vitae en línea, cargar su perfil profesional y postularse directamente a las vacantes publicadas por empresas bonaerenses.

permite a los usuarios armar su currículum vitae en línea, cargar su perfil profesional y postularse directamente a las vacantes publicadas por empresas bonaerenses. Formación continua: ofrece acceso a cursos y talleres gratuitos, tanto virtuales como presenciales, para adquirir nuevas herramientas técnicas y mejorar la empleabilidad.

ofrece acceso a cursos y talleres gratuitos, tanto virtuales como presenciales, para adquirir nuevas herramientas técnicas y mejorar la empleabilidad. Vinculación territorial: conecta de forma directa a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con oportunidades de trabajo disponibles en sus propios distritos.

Líneas de financiamiento para emprendedores e independientes

Durante el acto de lanzamiento, las autoridades provinciales firmaron un convenio estratégico con Provincia Microcréditos. Gracias a este acuerdo, la plataforma integrará información detallada y acceso a líneas de financiamiento productivo.

Esta herramienta está dirigida específicamente a emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas unidades productivas que busquen capital de trabajo o inversión para sostener y expandir su actividad económica.