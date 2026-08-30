Aumento del suaf en septiembre: montos y fechas de cobro confirmados por la anses

Si cobrás asignaciones familiares a través del sistema SUAF y querés saber la fecha exacta de cobro o cuánto vas a percibir, la ANSES oficializó todo el esquema.

Durante septiembre de 2026, las asignaciones familiares del SUAF del sistema previsional tendrán un aumento del 2,11%, fijado en consonancia con la pauta del Decreto 274/2024.

Los nuevos montos y topes de ingreso del SUAF en septiembre

La actualización alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, excombatientes de Malvinas, jubilados y pensionados.

Para las familias ubicadas en el primer rango de ingresos, la asignación por hijo se ubicará en $77.025 y por hijo con discapacidad alcanzará los $250.780.

El tope de ingresos permitido también se actualiza: el límite individual ascenderá a $3.157.449 y el límite del grupo familiar será de $6.314.897 para conservar el derecho al cobro.

Los valores para las Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones extraordinarias del sistema SUAF recibirán el mismo porcentaje de ajuste sobre sus montos vigentes.

El cobro por nacimiento será de $89.782, la asignación por matrimonio trepará a $134.430 y el haber por adopción se fijó en $536.774.

El organismo liquidará considerando el valor vigente a la fecha del hecho generador y no necesariamente la del día del depósito.

Fechas de cobro confirmadas para la asignación por hijo

La liquidación mensual de la asignación por hijo se pagará entre la segunda y tercera semana del mes según la terminación del documento.

Los documentos terminados en 0 cobran el 8 de septiembre, en 1 el 9, en 2 el 10, en 3 el 11 y en 4 el 14 de septiembre.

El cronograma continuará con DNI finalizados en 5 el 15, en 6 el 16, en 7 el 17, en 8 el 18 y en 9 el 21 de septiembre.

En tanto, los titulares de PNC por Discapacidad percibirán el beneficio el 8 de septiembre sin importar la terminación de DNI.

Calendario de Prenatal, Maternidad y Pago Único

Las trabajadoras con licencias asignadas y quienes tramitaron cobros extraordinarios disponen de fechas definidas para el desembolso.

La asignación por prenatal se acreditará entre el 10 y el 16 de septiembre en jornadas dobles por DNI, mientras que la asignación por maternidad se pagará el 10 de septiembre para todas las terminaciones.

Por su parte, las Asignaciones de Pago Único contarán con dos ventanas de cobro: la primera quincena del 9 de septiembre al 9 de octubre y la segunda quincena del 21 de septiembre al 9 de octubre.