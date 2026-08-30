Anses suma un extra de $58. 098 en septiembre: quiénes lo reciben automáticamente junto con la auh

Algunas familias que cobran AUH recibirán en septiembre un depósito adicional que no requiere inscripción, turno ni formulario. Se trata del Apoyo Alimentario Leche del Plan 1000 Días, una prestación de ANSES que se acredita automáticamente cuando se cumplen las condiciones.

Con la actualización de septiembre, el importe se ubica en torno a $58.098. Es un pago diferente de la Asignación Universal por Hijo y también distinto de la Tarjeta Alimentar, por lo que puede aparecer sumado a esos conceptos en una misma familia.

Quiénes pueden cobrar los $58.098

Según ANSES, el apoyo alimentario corresponde a dos grupos:

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social .

. Titulares de la Asignación Universal por Hijo por cada hijo de hasta 3 años alcanzado por el programa.

La finalidad del beneficio es acompañar la provisión de leche y otros alimentos durante el embarazo y los primeros años de vida.

El organismo explica en su página oficial del Apoyo Alimentario Leche – Plan 1000 días que el depósito se realiza en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

No hay que solicitarlo

Esta es probablemente la principal diferencia con otros trámites de ANSES: la implementación es automática.

No hay que completar una inscripción especial para empezar a cobrarlo. ANSES cruza la información de sus bases y determina si la persona reúne las condiciones.

Por eso, una familia que ya cobra AUH y tiene un hijo dentro de la edad prevista puede encontrarse con este concepto en su liquidación mensual sin haber iniciado un trámite nuevo.

Por qué aumenta todos los meses

El monto del apoyo alimentario se actualiza mediante el mismo mecanismo de movilidad mensual que alcanza a otras prestaciones. ANSES informa que el valor se ajusta de acuerdo con el Decreto 274/2024.

El IPC nacional de julio, utilizado para las prestaciones de septiembre, fue de alrededor del 2,1%. Con esa actualización, el complemento pasa de los $56.897 de agosto a aproximadamente $58.098.

Esto lo diferencia de la Tarjeta Alimentar, que no tiene una actualización automática mensual por inflación y requiere una decisión específica para modificar sus montos.

Cuánto puede sumar en una familia

El importe se relaciona con los hijos alcanzados por el programa. Esto significa que el efecto en el ingreso mensual depende de la composición de cada hogar y de la información registrada en ANSES.

Como referencia, un solo adicional de $58.098 representa una suma importante por encima del depósito habitual de AUH. Si en el hogar también corresponde la Prestación Alimentar, los conceptos se acumulan pero mantienen reglas distintas.

En esta nota está el detalle de cuánto cobran juntas la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre. El Apoyo Alimentario del Plan 1000 Días puede agregarse a esa cuenta únicamente en los casos que cumplen los requisitos.

Cómo saber si aparece en la liquidación

Los titulares de AUH pueden verificarlo desde Mi ANSES. El recorrido indicado por el organismo es ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar Hijos > Mis Asignaciones.

Allí debería figurar el detalle de los conceptos liquidados para el período. También conviene revisar que los datos personales y familiares estén actualizados, especialmente la información de los hijos.

Si el beneficio corresponde, no es necesario concurrir a una oficina solamente para pedir el alta: el sistema está diseñado para incorporarlo automáticamente.

AUH también cambia en septiembre

El complemento no es la única prestación que se actualiza. La AUH recibe la movilidad mensual correspondiente y su valor también aumenta desde septiembre.

En la liquidación mensual habitual se deposita el porcentaje que corresponde y la diferencia queda sujeta a las condiciones de la Libreta AUH. El detalle de los nuevos valores puede consultarse en la nota sobre el aumento de ANSES para septiembre de 2026.

Para las familias con chicos pequeños, entonces, conviene mirar la liquidación completa y no solamente el monto principal de la AUH: el Apoyo Alimentario del Plan 1000 Días puede agregar alrededor de $58.098 sin necesidad de realizar una solicitud adicional.