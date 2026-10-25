Ley malvinas: el gobierno busca aprobar sanciones de hasta 20 años de cárcel y crear un consejo de seguridad

El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para este martes 27 de octubre a las 16 horas con el objetivo de dictaminar el proyecto sobre Malvinas.

Te detallamos las penas de hasta 20 años, la creación del Consejo de Seguridad y las nuevas restricciones previstas.

Penas de hasta 20 años y prohibición a empresas infractoras

El proyecto reemplaza la Ley 26.659 para sancionar con hasta 20 años de prisión la explotación no autorizada de recursos naturales.

La prohibición abarcará tanto la extracción de hidrocarburos como cualquier aprovechamiento no autorizado en las islas y espacios marítimos.

Además, se creará un registro público de infractores, inhabilitando a las empresas inscriptas a contratar con el Estado o particulares.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente

La norma contempla la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y ministros clave.

Este organismo tendrá facultades para tomar medidas urgentes ante amenazas graves a la infraestructura crítica o la soberanía.

Entre sus atribuciones, podrá restringir operaciones financieras, bloquear activos y fijar límites a importaciones o exportaciones.

Protocolos de actuación, seguridad interna e inteligencia

En el marco de la defensa soberana, se autoriza la intervención de la Defensa Nacional ante amenazas externas estatales o no estatales.

Como último recurso tras agotar protocolos, se contempla el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques considerados hostiles.

También se sancionará la revelación de secretos a servicios extranjeros y la financiación externa de campañas de desinformación.

Cronograma legislativo ajustado y plenarios en Diputados

El Gobierno busca lograr el dictamen en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

El objetivo central es llevar el texto al recinto antes de que el calendario de noviembre se sature con el debate del Presupuesto.

La intención oficial es aprobar la norma antes de los feriados y compromisos previstos para el cierre del año.