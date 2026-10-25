Ley Malvinas: el Gobierno busca aprobar sanciones de hasta 20 años de cárcel y crear un Consejo de Seguridad

Por Denisse Helman
Ley malvinas: el gobierno busca aprobar sanciones de hasta 20 años de cárcel y crear un consejo de seguridad

El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para este martes 27 de octubre a las 16 horas con el objetivo de dictaminar el proyecto sobre Malvinas.

Te detallamos las penas de hasta 20 años, la creación del Consejo de Seguridad y las nuevas restricciones previstas.

Penas de hasta 20 años y prohibición a empresas infractoras

El proyecto reemplaza la Ley 26.659 para sancionar con hasta 20 años de prisión la explotación no autorizada de recursos naturales.

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La prohibición abarcará tanto la extracción de hidrocarburos como cualquier aprovechamiento no autorizado en las islas y espacios marítimos.

Además, se creará un registro público de infractores, inhabilitando a las empresas inscriptas a contratar con el Estado o particulares.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente

La norma contempla la conformación del Consejo de Seguridad Nacional, integrado por el Presidente, el Jefe de Gabinete y ministros clave.

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Este organismo tendrá facultades para tomar medidas urgentes ante amenazas graves a la infraestructura crítica o la soberanía.

Entre sus atribuciones, podrá restringir operaciones financieras, bloquear activos y fijar límites a importaciones o exportaciones.

Protocolos de actuación, seguridad interna e inteligencia

En el marco de la defensa soberana, se autoriza la intervención de la Defensa Nacional ante amenazas externas estatales o no estatales.

Como último recurso tras agotar protocolos, se contempla el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques considerados hostiles.

También se sancionará la revelación de secretos a servicios extranjeros y la financiación externa de campañas de desinformación.

Cronograma legislativo ajustado y plenarios en Diputados

El Gobierno busca lograr el dictamen en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.

El objetivo central es llevar el texto al recinto antes de que el calendario de noviembre se sature con el debate del Presupuesto.

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La intención oficial es aprobar la norma antes de los feriados y compromisos previstos para el cierre del año.

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