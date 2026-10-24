Octubre se despide sin primavera: cómo estará el tiempo este sábado y domingo en buenos aires

La primavera continúa brillando por su ausencia en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Octubre comienza a despedirse con otro fin de semana marcado por las temperaturas frescas, los cielos cubiertos, el viento y la posibilidad de nuevas precipitaciones. Lejos de las jornadas soleadas y agradables que suelen caracterizar esta época del año, los bonaerenses deberán afrontar un sábado 24 y un domingo 25 con condiciones meteorológicas poco favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Este sábado 24 de octubre, el panorama estará dominado por la abundante nubosidad en buena parte del territorio provincial, con períodos de inestabilidad y probabilidades de lluvias débiles, lloviznas y chaparrones aislados. Las precipitaciones no se presentarán necesariamente de manera continua ni afectarán a todas las localidades por igual, pero el ambiente húmedo y fresco seguirá siendo protagonista.

En el este, centro y noreste bonaerense, se prevé una jornada con escasa presencia de sol y temperaturas máximas que, en numerosos sectores, se ubicarán entre los 17 y los 20 grados. El viento, especialmente del sector sur y sudeste, contribuirá a mantener una sensación térmica poco agradable, particularmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche.

Por su parte, la región costera, el sudeste provincial y sectores del interior también experimentarán condiciones variables, con abundante nubosidad, períodos de viento y temperaturas contenidas. En algunos puntos podrían producirse precipitaciones aisladas, mientras que otros permanecerán sin lluvias, aunque con un cielo mayormente gris.

Para mañana, domingo 25 de octubre, el pronóstico anticipa que el ambiente fresco continuará e incluso podría acentuarse. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana todavía podrían registrarse lluvias o lloviznas en algunos sectores bonaerenses. Sin embargo, hacia la tarde se espera una disminución de la inestabilidad, con mejoras parciales y una reducción de las probabilidades de precipitaciones.

Las temperaturas seguirán siendo bajas para una jornada de fines de octubre, con máximas cercanas a los 16 y 18 grados en distintos puntos del territorio y mínimas que podrían descender considerablemente en el interior, especialmente en áreas rurales y sectores del sur provincial.

El comienzo de la próxima semana tampoco traerá un regreso inmediato del calor primaveral. Para el lunes 26 se anticipa un nuevo descenso de las temperaturas mínimas, con mañanas particularmente frías en el interior bonaerense. En sectores del sudeste podrían registrarse valores inferiores a los 5 grados, mientras que las máximas permanecerían moderadas.

De esta manera, octubre transita sus últimos días con una primavera que todavía no consigue instalarse definitivamente en la provincia de Buenos Aires. Las sucesivas jornadas de nubosidad, lluvias, viento y temperaturas inferiores a las esperadas para esta altura del año siguen postergando la llegada de días estables, templados y soleados.

Para quienes tengan previsto viajar, realizar actividades recreativas o permanecer al aire libre durante este fin de semana, se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico, llevar abrigo y tener presente que las condiciones meteorológicas pueden variar entre las distintas regiones bonaerenses.

La primavera sigue en deuda con los bonaerenses y el último fin de semana completo de octubre parece dispuesto a confirmarlo: más nubes, algo de lluvia y temperaturas que todavía recuerdan al invierno.