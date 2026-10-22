Intensa búsqueda de una mujer que estaba alojada en Dolores y cuyo paradero se desconoce

Por Francisco Díaz
Intensa búsqueda de una mujer que estaba alojada en dolores y cuyo paradero se desconoce

Las autoridades policiales iniciaron un protocolo de búsqueda para establecer el paradero de Graciela Alejandra Salazar, de 51 años, quien se encontraba hospedada en la ciudad bonaerense de Dolores y cuyo paradero se desconoce.

De acuerdo con la información difundida, la mujer fue vista por última vez en la terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la falta de información sobre su ubicación actual, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes por averiguación de paradero.

Octubre se termina y la primavera no arranca: se vienen lluvias y días más fríos
Mirá también:

Octubre se termina y la primavera no arranca: se vienen lluvias y días más fríos

La búsqueda se encuentra orientada a obtener datos que permitan reconstruir sus últimos movimientos y establecer dónde se encuentra, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad.

En este sentido, las autoridades destacaron la importancia de que cualquier persona que pueda aportar información sobre Graciela Alejandra Salazar se comunique de inmediato con los organismos de seguridad.

Quienes cuenten con datos que puedan contribuir a su localización pueden comunicarse al 911 o directamente con la Comisaría de Dolores, al teléfono 2245-446543.

Tragedia en san isidro: cayó un rayo en el jockey club y mató a 4 yeguas de polo
Mirá también:

Tragedia en San Isidro: Cayó un rayo en el Jockey Club y mató a 4 yeguas de polo

La difusión de su identidad y de los canales oficiales de contacto resulta fundamental para ampliar el alcance de la búsqueda y favorecer la obtención de información que permita establecer su paradero.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.687 - 22 de octubre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.