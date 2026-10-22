Intensa búsqueda de una mujer que estaba alojada en dolores y cuyo paradero se desconoce

Las autoridades policiales iniciaron un protocolo de búsqueda para establecer el paradero de Graciela Alejandra Salazar, de 51 años, quien se encontraba hospedada en la ciudad bonaerense de Dolores y cuyo paradero se desconoce.

De acuerdo con la información difundida, la mujer fue vista por última vez en la terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la falta de información sobre su ubicación actual, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes por averiguación de paradero.

La búsqueda se encuentra orientada a obtener datos que permitan reconstruir sus últimos movimientos y establecer dónde se encuentra, por lo que se solicita la colaboración de la comunidad.

En este sentido, las autoridades destacaron la importancia de que cualquier persona que pueda aportar información sobre Graciela Alejandra Salazar se comunique de inmediato con los organismos de seguridad.

Quienes cuenten con datos que puedan contribuir a su localización pueden comunicarse al 911 o directamente con la Comisaría de Dolores, al teléfono 2245-446543.

La difusión de su identidad y de los canales oficiales de contacto resulta fundamental para ampliar el alcance de la búsqueda y favorecer la obtención de información que permita establecer su paradero.