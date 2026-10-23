Ruta 2: retiraron puestos de venta de frutillas entre Chascomús y Lezama

Por Francisco Díaz
Ruta 2: retiraron puestos de venta de frutillas entre chascomús y lezama

Las autoridades realizaron un importante procedimiento de control de la venta ambulante en la Ruta 2, entre los kilómetros 93,5 y 139, en ambos sentidos de circulación, entre los distritos de Chascomús y Lezama

15

Puestos detectados

360

Cajones decomisados

30

Carteles retirados

El procedimiento también incluyó el decomiso de 13 sombrillas, 17 banderines y otros elementos utilizados para la comercialización.

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Uno de los aspectos más llamativos es que los inspectores encontraron frutas almacenadas a la intemperie, incluso entre pastizales, y advirtieron indicios de una posible aplicación de colorantes sobre algunos productos, aunque esto último todavía requiere comprobación.

Además, la investigación preliminar indicó que una misma persona estaría encargada de abastecer de frutillas a distintos puestos y que ya habría recibido una notificación para cesar esa actividad.

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Participaron el Destacamento de Seguridad Vial Chascomús, el Destacamento de Seguridad Vial Lezama e inspectores municipales

Foto: El Cronista

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