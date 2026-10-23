Dolor y conmoción en general belgrano: hallaron sin vida a un conocido arquitecto

La comunidad de General Belgrano se encuentra profundamente conmocionada tras conocerse, en la mañana de este viernes 23 de octubre, la triste noticia del fallecimiento de un reconocido y prestigioso arquitecto de la ciudad, quien fue hallado sin vida durante las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una mujer habría sido quien dio aviso a las autoridades, lo que motivó la intervención de los organismos correspondientes.

Si bien todavía no se cuenta con información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento, trascendió que presuntamente se trataría de un caso de autodeterminación, una hipótesis que deberá ser esclarecida mediante las actuaciones correspondientes.

La noticia provocó una profunda consternación en la comunidad belgranense, especialmente entre quienes conocían al profesional, tanto por su trayectoria y desempeño en el ámbito de la arquitectura como por sus vínculos personales y sociales en la ciudad.

El inesperado fallecimiento generó numerosas expresiones de tristeza y pesar, tratándose de una persona ampliamente conocida y respetada en General Belgrano.

Por respeto a la memoria del fallecido, a sus familiares y a sus seres queridos, resulta fundamental abordar lo sucedido con la sensibilidad y prudencia que una circunstancia de esta naturaleza requiere, evitando especulaciones y preservando la intimidad de quienes atraviesan este doloroso momento.

Dónde pedir ayuda y acompañamiento

Ante situaciones de angustia emocional, crisis personales o pensamientos de autolesión, es importante recordar que existen espacios de escucha, contención y asistencia profesional.

En Argentina se encuentran disponibles las siguientes líneas de ayuda:

135: Centro de Asistencia al Suicida, llamada gratuita desde CABA y algunas localidades.

Centro de Asistencia al Suicida, llamada gratuita desde CABA y algunas localidades. (011) 5275-1135: Centro de Asistencia al Suicida, desde todo el país.

Centro de Asistencia al Suicida, desde todo el país. 0800-345-1435: Línea de asistencia y prevención del suicidio.

Línea de asistencia y prevención del suicidio. 911: Para situaciones de emergencia o riesgo inmediato.

Hablar, pedir ayuda y recibir acompañamiento profesional puede marcar una diferencia fundamental. Nadie tiene por qué atravesar una situación de sufrimiento emocional en soledad.