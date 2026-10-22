La campagnola paraliza su producción en mar del plata y suspenderá a unos 60 trabajadores

La reconocida empresa alimenticia La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, anunció la paralización temporal de su producción en Mar del Plata y la suspensión de aproximadamente 60 trabajadores, en una decisión que genera preocupación en el sector industrial y pesquero de la ciudad bonaerense.

La medida comenzará a implementarse a partir de la próxima semana en el establecimiento ubicado en la zona de las avenidas Edison y Ayolas, donde la compañía desarrolla la elaboración de conservas de pescado. Aunque todavía no existe una fecha definitiva para la reanudación de las actividades, se estima que las suspensiones podrían extenderse entre uno y dos meses.

Una combinación de factores que afecta la producción

La decisión responde principalmente a dos dificultades que enfrenta la empresa: la acumulación de importantes cantidades de conservas de atún sin comercializar y la escasez de caballa, una de las principales materias primas utilizadas en sus líneas de producción.

Durante los últimos meses, la planta había mantenido su actividad mediante el procesamiento de lomos de atún congelados provenientes de Ecuador, mientras esperaba el comienzo de la temporada de pesca de caballa para garantizar la continuidad de las operaciones.

Sin embargo, la captura de esta especie registró una caída cercana al 90% en comparación con el año anterior, provocando serias dificultades en el abastecimiento de materia prima.

A esta situación se sumó la acumulación de productos terminados en los depósitos, en un contexto de menores ventas que terminó por afectar la continuidad de las tareas industriales.

Preocupación por la situación de los trabajadores

La suspensión alcanza a cerca de 60 operarios comprendidos en el convenio colectivo del sector, quienes deberán interrumpir temporalmente sus actividades mientras se define el futuro inmediato de la producción.

La empresa y los representantes del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) mantienen negociaciones para establecer las condiciones económicas que regirán durante el período de inactividad.

El procedimiento se encuadra en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de establecer asignaciones de carácter no remunerativo durante determinadas suspensiones laborales, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Uno de los principales puntos pendientes es el porcentaje de los ingresos que percibirán los trabajadores mientras permanezcan suspendidos, cuestión que continúa siendo objeto de negociación entre las partes.

Las dificultades de la industria pesquera marplatense

La situación de La Campagnola también expone los problemas que enfrenta parte de la industria pesquera de Mar del Plata, particularmente las empresas dedicadas al procesamiento y envasado de especies marítimas.

La pronunciada disminución de las capturas de caballa complicó el abastecimiento de distintas plantas, mientras que la caída de las ventas y la acumulación de mercadería representan obstáculos adicionales para sostener los niveles habituales de producción.

En el caso de La Campagnola, la falta de infraestructura para procesar otras especies, como la anchoa, limita las posibilidades de reemplazar temporalmente las líneas de elaboración afectadas.

La compañía, que forma parte del Grupo Arcor desde 2006, ya había atravesado una situación similar en 2019, cuando dispuso suspensiones temporales de trabajadores ante dificultades comerciales y productivas.

Incertidumbre sobre la reanudación de las actividades

Por el momento, la medida anunciada consiste en suspensiones temporales y no en despidos, aunque todavía resta conocer la duración definitiva de la interrupción productiva y las condiciones económicas que se aplicarán al personal.

Las próximas negociaciones entre la empresa y la representación sindical serán determinantes para establecer los alcances del acuerdo y las perspectivas de recuperación de la actividad.

Mientras tanto, alrededor de 60 trabajadores y sus familias permanecen a la espera de definiciones, en un escenario que vuelve a poner de manifiesto las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos de la provincia de Buenos Aires.