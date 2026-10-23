Octubre no levanta cabeza: siguen las lluvias y anuncian un marcado descenso de temperatura

La primavera sigue sin hacerse sentir en la provincia de Buenos Aires. Este viernes 23 de octubre comenzó con un panorama meteorológico dominado por la humedad, las nubes y las lluvias que se registraron durante las últimas horas en distintas localidades bonaerenses.

Lejos de las jornadas soleadas y templadas características de esta época del año, el territorio provincial atraviesa un período de marcada inestabilidad que podría extenderse durante buena parte del fin de semana, acompañado por un nuevo descenso de las temperaturas.

Un viernes gris, con lluvias y pocas señales de primavera

Después de las precipitaciones registradas durante el jueves y las primeras horas de este viernes, las condiciones meteorológicas continúan siendo variables en distintos sectores de la provincia.

Para hoy se prevé abundante nubosidad, elevada humedad y posibilidad de lluvias, lloviznas y chaparrones aislados, aunque la intensidad y distribución de las precipitaciones serán diferentes según la región.

En localidades del centro y este bonaerense, las lluvias estuvieron presentes durante las primeras horas de la jornada, mientras que para la tarde se esperan períodos de mejoramiento temporario, sin que ello signifique necesariamente el regreso del buen tiempo.

Las temperaturas máximas se ubicarán generalmente entre 18 y 22 grados, con valores que podrían variar según la ubicación geográfica y la evolución de la nubosidad. El viento también contribuirá a mantener una sensación térmica relativamente fresca, especialmente hacia la noche.

Sábado 24: más inestabilidad y descenso de las temperaturas

El primer día del fin de semana no presentará una mejora generalizada. Los pronósticos anticipan que el sábado continuará con cielo mayormente nublado y probabilidades de nuevas precipitaciones en diferentes sectores del territorio bonaerense.

Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente, con períodos de mayor intensidad en algunas zonas y mejoramientos temporarios en otras.

En el centro, este y sudeste de la provincia persistirán las condiciones de humedad, mientras que la circulación de vientos del sector sur favorecerá el ingreso de aire más fresco.

Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 15 y 19 grados en numerosas localidades, con registros algo superiores en determinadas regiones del interior.

De esta manera, quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre deberán tener en cuenta que el sábado podría presentar condiciones poco favorables, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad.

Domingo 25: ambiente frío para octubre y posibles mejoras

Para el domingo se espera que el descenso térmico sea todavía más evidente, con una jornada que tendrá características más propias del otoño que de la primavera.

Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 7 y 12 grados en distintos sectores del interior bonaerense, mientras que las máximas rondarían los 15 a 18 grados, dependiendo de la región.

El cielo continuará con abundante nubosidad durante las primeras horas y no se descartan lluvias aisladas o lloviznas en algunos sectores. Sin embargo, hacia la tarde podrían comenzar a registrarse mejoramientos parciales, con una disminución de la nubosidad y algunos períodos de sol.

Estas mejoras no serán necesariamente simultáneas en toda la provincia, por lo que las condiciones podrían diferir considerablemente entre el norte, el centro, el oeste y la costa atlántica.

¿Cuándo volverán el sol y las temperaturas primaverales?

Las perspectivas para el comienzo de la próxima semana resultan algo más alentadoras. A partir del lunes 26 de octubre se espera una tendencia hacia condiciones meteorológicas más estables en buena parte del territorio provincial, con una disminución de las probabilidades de precipitaciones y mayores períodos de sol.

No obstante, las temperaturas mínimas continuarían siendo relativamente bajas durante las primeras horas del día, mientras que las máximas comenzarían a recuperarse progresivamente.

El martes podría consolidarse esta tendencia, con un ambiente algo más templado y condiciones más favorables para las actividades cotidianas.

Precauciones ante las lluvias y los cambios de tiempo

Frente a este panorama, se recomienda a los bonaerenses mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas, especialmente a quienes deban circular por las rutas provinciales y nacionales durante el fin de semana.

La presencia de agua sobre la calzada, la reducción de visibilidad durante los chaparrones y las posibles ráfagas de viento obligan a extremar las medidas de precaución al conducir.

También resulta importante prestar atención a las advertencias meteorológicas que puedan emitirse para cada región, teniendo en cuenta que las condiciones de inestabilidad pueden modificarse en pocas horas.

Octubre se despide sin demasiado espíritu primaveral

Cuando falta poco más de una semana para que finalice octubre, la primavera continúa brillando por su ausencia en buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Las lluvias, los cielos grises, la elevada humedad y las temperaturas inferiores a las esperadas para esta época del año siguen marcando el ritmo de las jornadas bonaerenses.

El viernes estará condicionado por la inestabilidad, el sábado mantendrá la posibilidad de nuevas precipitaciones y el domingo llegará con un ambiente todavía más fresco, aunque con perspectivas de mejoras parciales.

Por ahora, habrá que esperar hasta el comienzo de la próxima semana para encontrar señales más claras de una recuperación del tiempo y volver a disfrutar de jornadas verdaderamente primaverales.