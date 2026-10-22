Se vienen tormentas fuertes: hay alerta naranja y amarilla por lluvias, viento y granizo

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo ante el avance de un sistema de tormentas que afecta a numerosos distritos bonaerenses durante este jueves 22 de octubre. El fenómeno podría provocar lluvias intensas, caída de granizo, importante actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección Provincial de Defensa Civil, las condiciones más adversas se concentran en el noroeste de la provincia, mientras que distintos municipios del centro y noreste también se encuentran alcanzados por alertas.

🟠 Alerta naranja: tormentas potencialmente severas

La advertencia de mayor intensidad comprende sectores del noroeste bonaerense, incluidos los partidos de General Villegas, Florentino Ameghino y Rivadavia.

En estas zonas podrían registrarse tormentas fuertes o localmente severas, con precipitaciones acumuladas de entre 60 y 100 milímetros, valores que incluso podrían superarse en determinados sectores.

También se advierte sobre la posibilidad de granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas, capaces de provocar complicaciones en caminos rurales, rutas y sectores urbanos.

🟡 Alerta amarilla: lluvias intensas en el centro y noreste bonaerense

En una extensa franja del centro y noreste provincial, el organismo meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los acumulados podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en localidades puntuales.

Entre los principales riesgos aparecen los anegamientos temporarios, la reducción de visibilidad en rutas, la caída de ramas y las interrupciones momentáneas de actividades al aire libre.

⛈️ Cómo continuará el tiempo

La inestabilidad se mantendrá durante la tarde y noche de este jueves en diferentes sectores de la provincia, con lluvias y chaparrones de intensidad variable.

Para el viernes 23 de octubre se espera una tendencia hacia condiciones más estables en varias regiones bonaerenses, aunque persistirá la nubosidad y no se descartan precipitaciones aisladas.

La evolución de las tormentas dependerá de cada zona, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones de las advertencias meteorológicas.

⚠️ Recomendaciones ante las tormentas

Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios durante los fenómenos más intensos, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantener limpios los desagües y no acercarse a postes, cables ni árboles caídos.

Asimismo, se solicita especial precaución a quienes deban circular por las rutas bonaerenses, particularmente ante la posibilidad de lluvias torrenciales que reduzcan considerablemente la visibilidad.

La situación meteorológica continúa bajo seguimiento, debido a que las alertas pueden modificarse conforme avancen las tormentas sobre el territorio provincial.