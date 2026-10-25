Freno automotriz: la planta de fiat y ram en córdoba suspenderá sus operaciones por 49 días

Una de las terminales más grandes del país anunció un freno prolongado. El grupo automotriz Stellantis confirmó que su planta industrial de Ferreyra parará su producción durante 7 semanas a partir del 1 de diciembre.

Te detallamos los modelos alcanzados por la medida, las cifras de ventas del sector y los motivos detrás del parate.

Siete semanas de parate y los modelos que frenan su producción

La medida implica tres semanas adicionales de suspensión que se sumarán al mes habitual de vacaciones.

El parate de 49 días afectará exclusivamente a las líneas de montaje de las camionetas pickup Fiat Titano y Ram Dakota.

Por el contrario, el sedán Fiat Cronos retomará su fabricación habitual tras las cuatro semanas del receso estival.

Caída del 13% en las ventas y ajuste de stock acumulado

La decisión industrial responde a una necesidad de adecuar la fabricación al stock acumulado en concesionarios.

En los primeros nueve meses del año, el mercado automotriz registra una caída general del 13% respecto al mismo período de 2025.

Marcas clave del grupo sufrieron bajas severas: Peugeot cayó un 38,7%, Citroën un 21,1% y Fiat un 20,5% interanual.

Garantía de producción para 2026 y 2027 en las plantas del país

Frente a las especulaciones sobre el futuro del grupo en Argentina, las autoridades de la empresa salieron a llevar tranquilidad.

El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, aseguró que las plantas de Ferreyra y El Palomar tienen producción asegurada por 2026 y 2027.

Sin embargo, el escenario regional exige reacomodar el volumen de unidades producidas ante la menor demanda interna y de exportación.

Declaraciones de la cúpula regional y el desafío de los costos

La suspensión se da tras dichos de Herlander Zola, CEO de Stellantis Sudamérica, sobre los costos de producción en Argentina.

El directivo remarcó que el costo de la mano de obra local duplica al de Brasil y que la cadena de suministros depende en gran parte de piezas importadas.

Analistas del sector evalúan posibles modificaciones en los esquemas de ensamblado de modelos emblemáticos como el Peugeot 208 y 2008.