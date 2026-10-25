Noviembre llegará con varios feriados: qué pasará con los previstos por la visita del papa

El mes de noviembre de 2026 ofrecerá un calendario particular de feriados en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se combinarán el tradicional descanso por el Día de la Soberanía Nacional y las jornadas especiales establecidas con motivo de la anunciada visita del papa León XIV.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la realización del viaje pontificio genera interrogantes acerca de posibles modificaciones, mientras el sector turístico ya contempla reservas y paquetes comercializados para esas fechas.

A pocos días de comenzar el penúltimo mes del año, los bonaerenses tendrán la posibilidad de disfrutar de dos fines de semana largos, uno de ellos relacionado con la visita del Sumo Pontífice y otro correspondiente a una de las conmemoraciones históricas más importantes del calendario nacional.

La particularidad de este noviembre es que, además de los feriados tradicionales, se incorporaron jornadas extraordinarias vinculadas con la presencia del papa León XIV en territorio argentino, previstas mediante una disposición del Gobierno nacional.

Los feriados por la visita del papa León XIV

El calendario establece que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino, con motivo de la visita del Santo Padre, cuya llegada al país está programada para el domingo 8.

De esta manera, quienes habitualmente no trabajan durante los fines de semana tendrán inicialmente tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre.

Además, se dispusieron otros dos feriados de alcance territorial limitado:

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, los bonaerenses tendrán dos jornadas feriadas durante esa semana: el lunes 9 y el miércoles 11, aunque el martes 10 será laborable en la Provincia, salvo que se dispongan medidas adicionales.

La organización de estas jornadas responde a las importantes concentraciones de personas y los desplazamientos que podrían producirse durante las actividades religiosas, especialmente en Luján, donde está prevista una celebración de gran convocatoria.

La visita papal y las dudas sobre su realización

Aunque el Vaticano anunció oficialmente la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el Pontífice generó interrogantes sobre su capacidad para cumplir con un itinerario de semejante exigencia.

La programación difundida contempla su permanencia en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, incluyendo actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Hasta el momento no se ha comunicado oficialmente desde el Vaticano una cancelación o postergación del viaje, por lo que el cronograma anunciado continúa siendo la referencia vigente, aunque su concreción depende de la evolución de la salud del Santo Padre y de las decisiones que adopten las autoridades eclesiásticas.

¿Qué ocurrirá con los feriados si finalmente el Papa no viaja?

Este es uno de los principales interrogantes que se plantean a medida que se aproxima noviembre.

Los feriados establecidos por la visita papal continúan vigentes, pero una eventual suspensión o postergación del viaje podría llevar al Gobierno nacional a revisar las fechas.

Sin embargo, existe un aspecto económico que también deberá ser considerado: las reservas hoteleras, los paquetes turísticos y los viajes organizados teniendo en cuenta los descansos anunciados.

Una eventual derogación de los feriados con escasa anticipación podría generar inconvenientes para los turistas que ya planificaron sus desplazamientos y para los establecimientos hoteleros, empresas de transporte, agencias de viajes y prestadores de servicios que organizaron su actividad en función del calendario oficial.

Por ese motivo, mantener los feriados aunque la visita pontificia no llegue a concretarse aparece como una alternativa posible para evitar mayores perjuicios económicos y comerciales, especialmente en destinos que reciben una importante afluencia de visitantes durante los fines de semana largos.

No obstante, hasta ahora no existe una decisión oficial que garantice su mantenimiento ante una eventual cancelación, por lo que cualquier modificación deberá ser comunicada por las autoridades nacionales.

El Día de la Soberanía Nacional tendrá su feriado el lunes 23

Más allá de lo que suceda con la visita papal, el lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica corresponde al 20 de noviembre.

La conmemoración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa que pretendía navegar los ríos interiores sin autorización.

Aunque el enfrentamiento tuvo un resultado militar adverso para las fuerzas argentinas, se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía y de los derechos de la Nación sobre su territorio y sus vías navegables.

Este año, el feriado será trasladado del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, dando lugar a otro fin de semana largo de tres días, comprendido entre el sábado 21 y el lunes 23.

Esta fecha representa una nueva oportunidad para el movimiento turístico dentro de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la Costa Atlántica, las sierras, los destinos rurales y las localidades que ofrecen propuestas gastronómicas, culturales y recreativas.

Un noviembre con expectativas para el turismo bonaerense

La combinación de estos feriados representa una oportunidad para el sector turístico, que encuentra en los fines de semana largos una posibilidad de incrementar la actividad antes del comienzo de la temporada de verano.

Hoteles, complejos de cabañas, restaurantes, comercios y prestadores turísticos pueden beneficiarse con el movimiento de visitantes, particularmente cuando los descansos se conocen con suficiente anticipación y permiten organizar viajes familiares o escapadas.

Por eso, cualquier eventual modificación del calendario relacionado con la visita papal tendría consecuencias que irían más allá de la organización de las actividades religiosas.

En definitiva, noviembre se presenta como un mes con varios feriados para los bonaerenses, dos fines de semana largos y una incertidumbre que todavía deberá resolverse: si el papa León XIV podrá concretar su anunciada visita a la Argentina y qué ocurriría con los descansos extraordinarios si el viaje debiera postergarse.

Mientras tanto, los feriados del 9 y 11 de noviembre continúan establecidos para la provincia de Buenos Aires, al igual que el del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.