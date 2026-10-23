Asaltaron a un camionero en general belgrano y tras un amplio operativo policial detuvieron a seis sospechosos

Un importante operativo policial desplegado durante la mañana de este viernes 23 de octubre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires permitió la aprehensión de seis hombres presuntamente vinculados con un asalto a mano armada perpetrado contra un camionero en la ciudad de General Belgrano.

El procedimiento se inició luego de que la Estación de Policía Comunal de General Belgrano emitiera una alerta radial informando sobre el violento episodio, cometido por varios individuos que, tras intimidar con un arma de fuego al conductor del transporte, escaparon del lugar.

A partir de esa comunicación, las fuerzas de seguridad de distintos distritos pusieron en marcha un operativo cerrojo para localizar e interceptar a los sospechosos, quienes se habían dispersado por diferentes sectores de la región.

Uno de los procedimientos más importantes se concretó sobre la Ruta Provincial 29, donde los efectivos lograron interceptar una camioneta Fiat Strada de color verde, en la que se desplazaban dos de los presuntos autores del hecho con dirección hacia el partido de Brandsen.

La intervención fue resultado de un trabajo coordinado entre personal del Puesto de Avanzada Jeppener, la Estación de Policía Comunal de Brandsen y efectivos de Infantería, quienes consiguieron cercar el vehículo y concretar la aprehensión de sus dos ocupantes.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego que habría sido utilizada para intimidar al camionero durante el asalto.

Sin embargo, el despliegue policial no terminó allí. Otros dos sospechosos fueron aprehendidos en la localidad de Domselaar, perteneciente al partido de San Vicente, mientras que en la ciudad de San Miguel del Monte se concretó la aprehensión de otros dos hombres, también presuntamente relacionados con el mismo episodio.

De esta manera, el operativo desarrollado en tres puntos diferentes de la provincia culminó con un total de seis personas aprehendidas, en el marco de una investigación que busca determinar la participación de cada una de ellas en el robo cometido en General Belgrano.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias del asalto y establecer las responsabilidades individuales.

La rápida coordinación entre las distintas dependencias policiales resultó determinante para concretar las interceptaciones y evitar que los sospechosos continuaran su fuga.