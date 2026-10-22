Buscan prohibir el doble cobro de la tasa de alumbrado público en la provincia de buenos aires

El diputado provincial de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto de ley para evitar que los bonaerenses paguen dos veces por el servicio de alumbrado público, tanto a través de las tasas municipales como en las facturas de electricidad emitidas por las empresas distribuidoras y cooperativas.

La iniciativa propone modificar la Ley provincial 10.740, que permite a las prestadoras eléctricas actuar como agentes de percepción de la Tasa por Alumbrado Público (TAP), con el objetivo de impedir que un mismo concepto sea cobrado por diferentes vías.

Qué cambiaría con la nueva ley

El proyecto establece que las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas solamente podrán incorporar en sus facturas los cargos correspondientes al consumo de energía, conceptos nacionales o provinciales y sus respectivos tributos.

De esta manera, quedaría prohibido incluir tasas municipales por alumbrado público cuando ese servicio ya se encuentre contemplado en otros tributos que abonan los contribuyentes, como las tasas municipales generales o el ABL.

Los municipios no perderían la facultad de cobrar tasas

La propuesta no elimina la tasa de alumbrado público ni impide que los municipios continúen cobrándola, sino que busca evitar la duplicación del mismo concepto.

En consecuencia, aquellos municipios que ya recauden por este servicio mediante sus propios sistemas tributarios no podrán mantener convenios con distribuidoras eléctricas que impliquen un segundo cobro a los usuarios.

Control y plazo para implementar los cambios

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) sería el encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa.

En caso de aprobarse la ley, los municipios, cooperativas y empresas distribuidoras tendrán un plazo de 180 días para adaptar sus sistemas de facturación.

Lissalde sostuvo que esta superposición representa una carga económica injustificada, especialmente para comercios, pequeñas y medianas empresas y familias bonaerenses.

El proyecto deberá ser tratado por la Legislatura bonaerense antes de convertirse en ley, por lo que, hasta entonces, no habrá modificaciones automáticas en las facturas de electricidad ni en las tasas municipales.