El Congreso de la Nación convirtió en ley una reforma de la Ley 24.374 de Regularización Dominial que facilita la obtención de la escritura a miles de familias.

La modificación elimina las restricciones temporales que dejaban afuera a numerosos poseedores legítimos y amplía el alcance hacia sectores productivos del ámbito rural. A continuación, te explicamos en qué consiste el nuevo plazo, quiénes pueden iniciar el trámite y qué beneficios otorga contar con la escritura.

Qué cambia en la Ley de Regularización Dominial: el nuevo plazo móvil de 10 años

La reforma reemplaza las antiguas fechas de corte fijas que establecía la normativa por un plazo móvil de diez años de posesión. Hasta ahora, muchas familias quedaban excluidas del régimen por no encuadrar en fechas históricas específicas, pese a tener una ocupación consolidada.

Con la actualización sancionada, podrá iniciar el trámite cualquier persona que acredite haber ocupado un inmueble de manera pacífica, pública y continua, con causa lícita, durante al menos los 10 años anteriores a la solicitud.

Agricultores familiares: el nuevo sector incorporado al régimen

Más allá de las viviendas urbanas, la modificación incorpora de forma expresa a los agricultores familiares contemplados en la Ley 27.118.

De esta manera, el beneficio alcanza también a los inmuebles rurales en los que residan y desarrollen sus actividades productivas, permitiendo formalizar la titularidad de la tierra donde viven y trabajan.

Por qué es clave obtener la escritura de la vivienda

Contar con el título de propiedad definitivo excede lo meramente administrativo y resuelve problemas patrimoniales concretos para el grupo familiar:

Seguridad jurídica: Acredita formalmente la titularidad legal del inmueble frente a terceros.

Acredita formalmente la titularidad legal del inmueble frente a terceros. Operaciones futuras: Habilita realizar una venta formal, tramitar una sucesión o transmitir el bien de manera regular a los hijos.

Cómo surgió el proyecto y qué falta para su aplicación plena

La iniciativa fue redactada por el Instituto de Regularización Dominial del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA) y presentada en el Senado por el legislador y agrimensor Flavio Fama.

En su elaboración participaron el Consejo Federal del Notariado, el Consejo Federal del Catastro y la Federación Argentina de Agrimensura (FADA). Tras la sanción nacional, el siguiente paso será adecuar los procedimientos operativos en cada jurisdicción para que los beneficiarios puedan presentar sus carpetas y avanzar hacia la escrituración.