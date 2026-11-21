Las compras cotidianas, los servicios contratados por internet y los reclamos frente a empresas forman parte de una discusión que volvió a instalarse en la agenda argentina. Una misión de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) visitó el país durante noviembre para analizar cómo funciona la protección de los consumidores y qué desafíos enfrenta el sistema.

El resultado de ese trabajo fue presentado esta semana ante autoridades nacionales, representantes empresariales y especialistas jurídicos. La evaluación no equivale a una reforma de la legislación ni anuncia cambios inmediatos para quienes compran productos o contratan servicios, pero abre un debate sobre el funcionamiento de los mecanismos de defensa.

El comunicado oficial, difundido el 20 de noviembre de 2026, permite distinguir qué valoró el organismo internacional y qué aspectos quedaron planteados para futuras discusiones.

Qué dijo la ONU sobre los derechos de los consumidores argentinos

Según la información publicada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, el examen internacional destacó que Argentina cuenta con un marco normativo e institucional amplio y consolidado para proteger a quienes consumen bienes y servicios.

También valoró la organización federal: la existencia de organismos provinciales y municipales permite que las personas puedan acercarse a autoridades de defensa del consumidor en distintos puntos del país, sin depender exclusivamente de una oficina nacional.

Esta característica es especialmente importante para la provincia de Buenos Aires, donde la atención se distribuye entre dependencias de diferentes municipios y organismos con competencias específicas.

Qué se debatió durante la visita internacional

La presentación del examen voluntario tuvo lugar el lunes 16 de noviembre. Participaron el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, y el secretario general en funciones de UNCTAD, Pedro Manuel Moreno.

El martes 17, la delegación mantuvo encuentros con cámaras empresariales para intercambiar perspectivas sobre los desafíos del sector. También visitó el Congreso de la Nación, donde se habló de la posibilidad de avanzar hacia una codificación del derecho del consumidor.

El miércoles 18 se desarrolló una jornada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sobre justicia y relaciones de consumo, con participación de representantes judiciales y académicos.

Importante: hablar de una eventual codificación no significa que exista una nueva ley aprobada. El comunicado no anunció modificaciones automáticas en garantías, plazos de reclamo ni derechos vigentes.

Qué significa para quienes compran en supermercados o por internet

En lo inmediato, la visita de UNCTAD no cambia las condiciones de compra ni obliga a los consumidores a realizar nuevos trámites. Su relevancia está en la evaluación del sistema y en la discusión sobre cómo hacerlo más accesible y eficaz.

Para cualquier compra, conviene conservar comprobantes, revisar la información del producto y guardar los intercambios con el vendedor, especialmente cuando la operación se hace por internet. Si surge un problema, esa documentación puede facilitar la presentación de un reclamo.

Las vías de consulta y orientación pueden encontrarse en el portal oficial de Defensa del Consumidor, que reúne información sobre derechos, reclamos, alertas de productos y organismos competentes.

Por qué importa la atención local en Buenos Aires

Uno de los puntos resaltados por la evaluación es la cercanía de las autoridades territoriales con los usuarios. Para una persona que vive fuera de las grandes capitales, contar con una oficina municipal puede representar una diferencia concreta a la hora de consultar por una garantía, una factura o un incumplimiento.

Eso no implica que todas las dependencias resuelvan idénticos conflictos o que los procedimientos sean iguales en cada jurisdicción. Antes de iniciar un trámite, es conveniente comprobar qué organismo corresponde y cuáles son los requisitos de presentación.

La información de la visita y sus conclusiones generales fue difundida en el comunicado oficial del 20 de noviembre. Por ahora, el principal dato es la evaluación positiva del entramado institucional y la apertura de una conversación sobre sus próximos desafíos, no una modificación de las reglas de consumo.