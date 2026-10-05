La provincia quiere sumar otro feriado por la visita del papa león xiv

La Provincia de Buenos Aires reclamó este lunes al Gobierno nacional que el martes 10 de noviembre también sea feriado en territorio bonaerense, en el marco del amplio operativo que se prepara por la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

El planteo fue realizado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien sostuvo que la medida permitiría reducir las complicaciones de tránsito y facilitar el desplazamiento de miles de personas durante una de las jornadas centrales de la visita papal.

Actualmente, el esquema oficial establece que el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 será feriado solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba. Por su parte, el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la presencia del Sumo Pontífice en Luján.

La Provincia pretende ahora que los bonaerenses también tengan feriado el martes 10. Uno de los principales argumentos está relacionado con la enorme cantidad de personas que diariamente se trasladan desde territorio provincial hacia la Ciudad de Buenos Aires. Alonso señaló que alrededor de 1,1 millones de bonaerenses cruzan hacia la Capital Federal para trabajar, por lo que podrían producirse importantes inconvenientes para circular durante esa jornada.

Ese martes, León XIV viajará durante la mañana a Córdoba, donde desarrollará distintas actividades y encabezará una celebración multitudinaria. Posteriormente regresará a Buenos Aires y, desde las 20:15 horas, participará de una gran vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El reclamo bonaerense adquiere especial importancia porque, de ser aceptado por el Gobierno nacional, la Provincia tendría tres jornadas consecutivas alcanzadas por feriados: lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Por el momento, sin embargo, el martes 10 no es feriado en territorio bonaerense, por lo que cualquier modificación deberá ser oficializada.

El miércoles 11 será uno de los momentos más esperados de toda la visita. Ese día, el papa León XIV llegará a Luján, donde a las 10:00 horas celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en un acontecimiento para el cual se prepara uno de los operativos de seguridad y asistencia más importantes de los últimos años en la Provincia.

Precisamente, la multitudinaria peregrinación realizada este fin de semana fue considerada por las autoridades bonaerenses como una importante prueba previa. Según el balance informado por Alonso, participaron alrededor de 2,7 millones de personas, se desplegaron más de mil efectivos policiales y se realizaron 86 derivaciones hospitalarias, sin registrarse incidentes de gravedad.

Ahora todas las miradas estarán puestas en la respuesta del Gobierno nacional al pedido bonaerense. Si el reclamo prospera, noviembre sumará otro feriado para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, en una semana completamente atravesada por la histórica visita de León XIV.