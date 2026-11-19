La posibilidad de acceder a una casa propia volvió a reunir a numerosas familias bonaerenses en un acto público. En Ensenada se realizaron dos sorteos de viviendas correspondientes a proyectos habitacionales diferentes, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

La jornada se desarrolló el miércoles 18 de noviembre en el salón de Bomberos. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano informó que los procedimientos abarcaron 188 viviendas y que los proyectos cuentan con distintas modalidades de terminación y financiamiento.

La noticia es relevante para quienes participaron del proceso, pero también para las familias que siguen los programas de vivienda en la región: el sorteo representa una etapa de selección y no debe confundirse automáticamente con la entrega inmediata de llaves.

Cómo se distribuyeron las 188 viviendas sorteadas

El primer sorteo comprendió 32 viviendas. Según la Provincia, se seleccionaron aspirantes titulares y sus respectivos suplentes. En ese conjunto habitacional, la cartera provincial finalizó trabajos de redes de agua, desagües cloacales y pavimentación. El comunicado señala que se trataba de viviendas cuyas obras habían quedado interrumpidas en el ámbito nacional.

El segundo procedimiento alcanzó 156 casas ubicadas en Punta Lara. De ese total, 76 se terminaron mediante el Plan Completar y las otras 80 fueron finalizadas con fondos municipales, de acuerdo con la información oficial.

Proyecto Viviendas sorteadas Primer conjunto habitacional de Ensenada 32 Punta Lara 156 Total 188

Qué significa salir sorteado y qué deben tener en cuenta las familias

El anuncio provincial da cuenta de un sorteo de aspirantes y suplentes en el primer grupo de viviendas. No publica en ese comunicado un cronograma individual de entrega de llaves ni un listado completo de beneficiarios que pueda reproducirse con seguridad.

Por eso, quienes participaron deberían consultar las comunicaciones oficiales del municipio de Ensenada y del organismo provincial correspondiente para conocer los pasos administrativos posteriores, la documentación que se requiera y cualquier fecha de notificación. No conviene interpretar la selección como una entrega ya concretada ni realizar pagos o trámites a partir de mensajes de terceros no verificados.

En el acto participaron la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, y el intendente Mario Secco. Ambos destacaron el trabajo conjunto entre los equipos provinciales y municipales para avanzar con los desarrollos habitacionales.

Qué otras obras de vivienda siguen en Ensenada y Punta Lara

El parte oficial también repasó proyectos que se encuentran en distintas etapas. En El Dique continúan en ejecución 50 casas, mientras que en Punta Lara la Provincia informó obras de infraestructura vinculadas con 332 viviendas y un convenio para la construcción de las unidades.

En esa misma localidad se entregaron anteriormente 40 viviendas y se pavimentó un acceso. El ministerio mencionó además la finalización de 80 cuadras de pavimento y trabajos de infraestructura para 342 casas del nuevo barrio UOM.

La cartera provincial detalló también avances en viviendas modulares desarrolladas junto con la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de iniciativas diferentes del sorteo de 188 unidades, por lo que sus cantidades no deben sumarse como si correspondieran a nuevas casas adjudicadas durante la misma jornada.

Dónde consultar la información oficial del sorteo

La comunicación sobre los sorteos fue difundida el 18 de noviembre de 2026 por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires. El detalle de los proyectos, las obras de infraestructura y las autoridades presentes puede leerse en el comunicado oficial bonaerense.

Para las familias inscriptas, el dato central es distinguir entre el resultado del sorteo, las verificaciones que correspondan y la posterior entrega de las viviendas. Los plazos concretos deberán surgir de las notificaciones de los organismos responsables.