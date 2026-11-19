Quienes tenían previsto realizar gestiones administrativas en La Plata este jueves 19 de noviembre deberán revisar sus planes. El aniversario de la capital bonaerense modifica la actividad de una dependencia provincial y también alcanza a su canal de trámites por internet.

La advertencia fue publicada el martes 17 por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), que informó una interrupción excepcional vinculada con el asueto administrativo por los 144 años de la fundación de La Plata.

La medida tiene un alcance concreto: no significa que todos los organismos bonaerenses cierren ni que se haya declarado un feriado nacional. Para quienes necesitan presentar documentación societaria, asociativa o de otras personas jurídicas, sin embargo, el cambio es importante porque afecta tanto la atención presencial como la recepción digital.

Qué organismo no atiende este jueves 19 de noviembre

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas comunicó que este jueves 19 de noviembre de 2026 no habrá atención al público en su sede central, ubicada en La Plata. La decisión responde al asueto administrativo local por el aniversario de la ciudad.

La dependencia interviene en distintos procedimientos relacionados con entidades y personas jurídicas, por lo que la interrupción puede impactar en profesionales, asociaciones, cooperativas, sociedades y particulares que tengan gestiones pendientes ante ese organismo.

La información oficial no dispone un cierre generalizado de todas las oficinas de la Provincia. Por eso, antes de trasladarte a otra repartición, conviene verificar sus canales específicos de atención y no dar por hecho que comparte el mismo cronograma.

También se suspenden los trámites digitales

Uno de los puntos más relevantes del aviso es que tampoco se admitirán trámites mediante la plataforma digital de la DPPJ durante la jornada. La comunicación oficial remite a lo establecido en la Disposición DPPJ 44/21.

Esto significa que no alcanza con optar por una presentación en línea para evitar el efecto del asueto. Si tenías previsto ingresar una solicitud este jueves, deberás contemplar que el organismo anunció la suspensión de la admisión de trámites digitales.

El comunicado no precisa excepciones ni anuncia un horario especial de recepción. Tampoco corresponde interpretar automáticamente que todos los plazos administrativos se prorrogan: ese aspecto depende de la normativa aplicable a cada expediente o procedimiento.

Qué hacer si tenías una presentación pendiente

Si tu gestión tiene un vencimiento o requiere documentación adicional, lo recomendable es consultar el estado del expediente y las indicaciones específicas de la dependencia antes de realizar una presentación. Para evitar confusiones:

No concurras a la sede central de la DPPJ este jueves esperando atención habitual.

esperando atención habitual. No cuentes con la admisión digital de nuevas gestiones durante el asueto comunicado.

de nuevas gestiones durante el asueto comunicado. Si existe un plazo legal o administrativo, verificá su cómputo según la norma que corresponda; el anuncio general no reemplaza esa comprobación.

Para otras oficinas provinciales o municipales, consultá sus propios avisos: el alcance del asueto puede ser diferente.

Por qué hay asueto en La Plata el 19 de noviembre

La Plata conmemora este jueves el 144° aniversario de su fundación. En ese marco, la ciudad tiene asueto administrativo y distintas dependencias pueden ajustar sus servicios.

La diferencia entre asueto y feriado es relevante para trabajadores y usuarios. Un asueto administrativo puede afectar determinadas oficinas públicas sin extender automáticamente las reglas laborales de un feriado nacional a toda la actividad privada.

Para la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la confirmación oficial es explícita y comprende los dos canales principales de gestión mencionados. Podés consultar el aviso publicado por la DPPJ el 17 de noviembre.