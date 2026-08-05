La CGT y las CTA ratifican la marcha al Congreso mientras el Senado debate la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Si te preguntás qué va a pasar con el tránsito y las protestas tras la marcha atrás del Gobierno en el Senado, las centrales sindicales ya tomaron una postura definitiva.

La CGT y las CTA ratificaron que marcharán al Congreso de la Nación este jueves desde el mediodía, a pesar de que la Casa Rosada retiró el articulado más controvertido.

Retiro del capítulo de venta de tierras a extranjeros tras falta de votos

Minutos antes de las 15 horas de este miércoles, el oficialismo decidió dar de baja el capítulo sobre tierras rurales del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La decisión se precipitó tras el rechazo de gobernadores aliados y dudas en varios legisladores, ya que el texto buscaba elevar del 15% al 25% el límite provincial para la titularidad de campos en manos extranjeras.

Las razones de las centrales sindicales para mantener la marcha

Pese a la eliminación del punto sobre la extranjerización, los gremios confirmaron la marcha bajo la consigna de marcar una postura firme contra el resto de la iniciativa.

Los líderes sindicales argumentaron que el financiamiento y la propiedad deben garantizar el desarrollo, el empleo digno y la protección de los recursos naturales estratégicos, oponiéndose a un modelo de especulación financiera.

Organizaciones convocantes y puntos de concentración para este jueves

La jornada contará con la presencia de la CGT, las dos CTA, la UTEP, ATE, FEDUN y FATUN.

Hora de inicio: La concentración principal está pautada para este jueves desde las 12:00 horas .

La concentración principal está pautada para . Punto de encuentro: La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a reunir a sus columnas en la intersección de avenida Rivadavia y Rodríguez Peña.

Operativo de seguridad y cortes previstos alrededor del Parlamento

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispondrá un fuerte despliegue junto a las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) para custodiar la zona.

Se prevé la colocación de vallados preventivos y posibles restricciones de tránsito sobre las avenidas Entre Ríos, Callao, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y la calle Riobamba.